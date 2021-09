Hamilton salue Bottas, son "meilleur coéquipier"

Le départ de Valtteri Bottas de Mercedes était l'un des secrets les moins bien gardés du paddock, il est public depuis ce lundi avec l'officialisation de son transfert chez Alfa Romeo pour la saison 2022 de Formule 1, via un contrat pluriannuel. C'est pour lui la fin de l'aventure avec la marque à l'étoile, au terme de cinq saisons de collaboration.

Sauf changement de calendrier ou autre surprise, fin 2021, la paire composée de Bottas et de Lewis Hamilton aura disputé 100 Grands Prix ensemble, plus que tout autre duo sauf Michael Schumacher et Rubens Barrichello chez Ferrari de 2000 à 2005. Hamilton a tenu à rendre hommage à son coéquipier sur Instagram à la suite de l'annonce faite en début d'après-midi.

"Je suis immensément fier d'avoir travaillé aux côtés de Valtteri Bottas lors des cinq dernières années", a écrit le Britannique. "Ensemble, nous avons fait partie d'une équipe qui a remporté quatre championnats des constructeurs, et nous nous sommes motivés mutuellement à persévérer au fil des hauts et des bas. Il est le meilleur coéquipier avec qui j'aie eu le plaisir de travailler. Ta vitesse et ta ténacité sont impressionnantes, mais là où tu sors vraiment du lot à mes yeux, c'est pour l'être humain que tu es. Tu es plus grand que tu ne le penses et je sais qu'un avenir radieux se présente à toi."

Bottas, qui a remercié Hamilton, s'est également félicité de cette collaboration : "Travailler avec Lewis a été un privilège et un grand défi sportif, et l'harmonie dans notre relation a joué un grand rôle dans les championnats des constructeurs que nous avons remportés en tant que coéquipiers."

Le septuple Champion du monde va désormais relever le défi George Russell – l'arrivée du jeune Anglais chez Mercedes devrait être officialisée très prochainement – après avoir déjà eu pour coéquipiers Fernando Alonso, Heikki Kovalainen, Jenson Button et Nico Rosberg. Il ne s'attend pas à ce que l'harmonie au sein de l'équipe soit chamboulée, bien que Russell puisse représenter un adversaire plus féroce que Bottas.

"J'ai couru contre des pilotes incroyables comme équipiers, lors de mon année de rookie aux côtés de Fernando [Alonso], donc non, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir quelque chose à prouver", a déclaré Hamilton le week-end dernier.

"S'il s'avère que j'ai un nouveau coéquipier, je suis à un stade différent de ma vie. Je suis enthousiaste à l'idée de voir les jeunes s'épanouir. Il y aura des choses que nous apprendrons l'un de l'autre. Je pense qu'il est important que le respect soit toujours présent et la communication sera au cœur de tout cela."

"Nous avons un cadre incroyable dans notre équipe, en termes de moral, en termes de processus et concernant la manière dont l'équipe entoure les deux pilotes. C'est pourquoi nous avons de l'harmonie au sein de notre écurie. Je pense que nous sommes beaucoup mieux préparés que les années précédentes. Donc ça ne m'inquiète pas vraiment."