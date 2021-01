Liberty Media lève 500 millions de dollars pour des achats

Une compagnie dédiée aux opérations d'achat, Liberty Media Acquisition Corporation (LMAC), a été créée pour l'occasion et est listée au NASDAQ depuis ce vendredi. Cette nouvelle entité est qualifié de "SPAC" (pour "special purpose acquisition company"), une entreprise destinée à générer des fonds via des offres publiques d'achat d'autres entreprises. L'argent va être récolté via la vente de 50'000'000 parts à un prix initial de 10 dollars chacune.

LMAC sera dirigé par le PDG de Liberty Media, Greg Maffei, et la participation de Liberty sera "attribuée au tracking stock du Formula One Group", ce qui crée un lien formel entre les deux. Liberty a indiqué que "LMAC entend rechercher une cible dans les secteurs des médias, des médias numériques, de la musique, du divertissement, des communications, des télécommunications et de la technologie".

Cette opération est significative car Liberty prévoit de beaucoup dépenser d'argent malgré le coup dur subi par ses compagnies en raison de la pandémie de COVID-19. Les revenus de la F1 en 2020 ont souffert de la perte de courses très lucratives, alors que les affaires de Live Nation (le géant des billets pour les concerts) ont connu un coup d'arrêt.

Cependant, le Liberty semble avoir adopté une approche agressive et estime que le moment est venu d'acheter des entreprises dont les propriétaires actuels pourraient être en difficulté. Lorsque la pandémie s'est installée en avril, Maffei a indiqué que la Liberty était à la recherche de nouvelles acquisitions, et a même laissé entendre qu'il pourrait y avoir d'autres opportunités dans le secteur des courses automobiles.

"Je ne vais certainement pas discuter d'acquisitions qui seraient une cible particulière", a-t-il déclaré. "Mais il y a les événements en direct, en particulier ceux autour du sport automobile, qui pourraient être intéressants. Il y a des événements autour d'autres types de sports qui pourraient être attractifs et synergiques."

"Je pense que beaucoup d'autres entreprises n'auront pas cette flexibilité, ni dans la force de leur activité opérationnelle, ni dans la force du bilan que FWON a maintenant. Nous serons avisés et réfléchis. Nous pensons que nous avons un grand atout en F1, nous ne voulons absolument pas le diluer, mais nous serons avisés et réfléchis sur ce qu'il sera intéressant d'ajouter, sur ce qui serait synergique et sur ce qui tirerait profit de notre force."

