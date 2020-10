Limites de piste : la FIA assouplit les règles à Portimão

La direction de course a fait évoluer la surveillance des limites de piste pour la suite du Grand Prix du Portugal, disputé pour la première fois sur le circuit de Portimão. Vendredi, lors des essais libres, pas moins de 125 tours chronométrés ont été annulés lors des deux premières séances.

Avant le début du week-end, la FIA avait opté pour une approche stricte au niveau des virages 1 et 4, la ligne blanche délimitant strictement la limite à ne pas dépasser intégralement. C'est ce qui a provoqué un certain nombre de problèmes pour les pilotes, qui ont parfois eu du mal à parfaitement se positionner dans ces deux virages compliqués. La situation est devenue plus complexe encore en raison du faible niveau d'adhérence de l'asphalte, récemment rénové.

Le sujet a évidemment été discuté lors du traditionnel briefing des pilotes vendredi soir, à la suite de quoi Michael Masi a publié un correctif aux notes officielles du Grand Prix. Désormais, l'approche concernant les deux virages en question sera assouplie et le temps sera annulé uniquement si un pilote va au-delà du vibreur rouge et blanc dans les virages 1 et 4. En revanche, rien ne change pour le virage 15, où la ligne blanche continuera de faire office de limite stricte de la piste.

La découverte du circuit de Portimão, par ailleurs très vallonné, a plutôt enthousiasmé les pilotes hier, même si la deuxième séance a été perturbée par deux drapeaux rouges, venus s'ajouter à la demi-heure d'essais réservée à Pirelli. Cependant, le resurfaçage du tracé a rendu la situation frustrante.

"Quand je suis venu en janvier, je me suis dit que c'était vraiment un excellent circuit, mais ils ont posé un nouvel asphalte et désormais il y a peu d'adhérence", regrette Max Verstappen, interrogé par Ziggo Sport. "On glisse et il y a des moments étranges où la voiture s'en va. Si l'on entre dans un virage juste un peu plus vite, soudainement il n'y a plus aucun grip. Pour le moment, je dois dire que je n'aime pas trop ça."