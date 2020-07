Les limites de piste sous surveillance en Hongrie

Les limites de la piste seront de nouveau sous haute surveillance ce week-end sur le Hungaroring. Pour le Grand Prix de Hongrie, le directeur de course Michael Masi a mis en place un dispositif de répression en cas d'abus, qui a été transmis jeudi matin aux équipes via une note officielle. Cette note mentionne notamment une zone surveillée qui ne l'était pas l'an dernier.

Après l'Autriche, où les limites de piste étaient un véritable sujet, le tracé magyar sera lui aussi le théâtre d'une chasse aux excès. Ainsi, tout écart en séance d'essais ou de qualifications entraînera l'effacement du chrono en question, tandis qu'en course, les pilotes seront sanctionnés s'ils multiplient les abus. La surveillance se fera grâce à l'installation de capteurs dans le sol.

Ces capteurs seront plus précisément utilisés à la sortie des virages 4, 11 et 12. "Un temps au tour réalisé durant une séance d'essais ou en course en quittant la piste et en coupant derrière le vibreur rouge et blanc à la sortie du virage débouchera sur l'invalidation du chrono par les commissaires", explique Masi dans sa note aux équipes. "Chaque fois qu'une monoplace passera derrière le vibreur rouge et blanc en sortie de virage, les équipes seront informées via le système de communication officiel."

Pendant le Grand Prix, les pilotes s'exposeront à une sanction des commissaires à partir du moment où ils ne respecteront pas les limites de la piste à trois reprises : un drapeau noir et blanc leur sera d'abord présenté, avant d'aller plus loin si nécessaire à la quatrième incartade. Il est précisé que ces trois "chances" sont comptabilisées sur l'ensemble du tracé, et non trois par virage distinct.

Il est enfin rappelé aux pilotes qu'ils doivent reprendre la piste en toute sécurité lorsqu'ils quittent la piste, et qu'aucune sanction ne s'appliquera s'ils déclenchent un capteur après un cas de force majeure.