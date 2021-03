LIVE - Suivez la présentation de l'Aston Martin AMR21

Ce mercredi marque une étape importante pour la marque Aston Martin, qui fait son retour en Formule 1 – pour la première fois à temps plein – et dévoile sa première monoplace en Championnat du monde depuis plus de 60 ans. C'est aussi un changement de cap pour l'écurie basée à Silverstone et fondée en tant que Jordan, plus récemment appelée Racing Point, qui jouit d'une nouvelle identité.

La livrée est sans aucun doute l'un des aspects les plus attendus de cette présentation, puisqu'un retour au vert forêt traditionnel des constructeurs britanniques (et notamment d'Aston Martin) en sport automobile est attendu, même si le rose du sponsor BWT devrait pimenter ce design.

Côté technique, l'AMR21 est logiquement une évolution de la Racing Point RP20 en raison du gel des châssis, comme l'expliquait le directeur d'équipe Otmar Szafnauer : "Nous n'avons pas eu la latitude de développement que nous avons habituellement, donc la philosophie reste la même avec une voiture à inclinaison faible. Même si la philosophie de la voiture sera conservée, nous aurons quand même beaucoup de nouveautés, beaucoup d'évolutions aérodynamiques et même un nouveau châssis nous concernant. Donc même si la voiture sera très proche de celle de l'an dernier, elle sera majoritairement renouvelée."

L'AMR21 sera pilotée par Lance Stroll, qui participe à sa cinquième saison en Formule 1 et à la troisième au sein de l'écurie rachetée à l'été 2018 par son père Lawrence Stroll, associé au quadruple Champion du monde Sebastian Vettel, qui la rejoint en provenance de Ferrari après une saison 2020 fort décevante.

Le programme des présentations F1

Date Écurie Moteur Modèle Horaire 15 février McLaren MCL35M Photos Vidéo 19 février AlphaTauri AT02 Photos Vidéo 22 février Alfa Romeo C41 Photos | Vidéo 23 février

Red Bull RB16B Photos | Vidéo 2 mars Mercedes F1 W12 Photos | Vidéo 2 mars Alpine A521 Photos | Vidéo 3 mars

Aston Martin AMR21 16h00 4 mars Haas VF-21 (livrée) 9h00 5 mars Williams FW43B 15h00 10 mars

Ferrari SF21