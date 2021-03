LIVE - Suivez la présentation de la Mercedes W12

Après sept saisons de domination et 14 titres remportés sur 14 possibles, Mercedes voudra sans doute terminer l'ère de la réglementation technique actuelle comme elle l'a commencée, en enchaînant les victoires et les trophées avant la révolution prévue en 2022. Pour cela, il faudra que la W12, grandement basée sur la W11, soit à la hauteur de ses devancières.

Elle est en tout cas cas présentée au monde ce mardi : après les premières photos dévoilées en fin de matinée, suivez en direct la présentation officielle de l'écurie dans la vidéo ci-dessus, à partir de 12h.

Gel des châssis et relative stabilité réglementaire obligent, peu de changements sont attendus concernant le design global de la monoplace conçue par l'usine de Brackley. Malgré tout, la firme allemande n'est pas vraiment connue pour se reposer sur ses lauriers et il y a fort à parier que l'écurie dirigée par Toto Wolff et son département technique mené par James Allison ont tenté d'en corriger certains défauts et poussé des concepts à leur maximum.

Comme pour la plupart des monoplaces, il sera intéressant de se pencher sur la manière dont auront été intégrées les nouvelles exigences réglementaires en matière de découpe du fond plat devant les pneus arrière, ainsi qu'au niveau du diffuseur et des écopes de freins. Il sera aussi intéressant d'essayer de comprendre comment auront été dépensés les jetons de développement.

Une chose est sûre en tout cas : elle ne disposera pas, contrairement à la W11, du DAS, ce dispositif qui permettait de régler l'assiette des pneus avant pendant le roulage en avançant ou reculant le volant. Ce système a en effet été clairement interdit par le règlement 2021.

En dehors de ça, la stabilité est le maître-mot de l'écurie puisqu'elle fait toujours confiance à son duo de pilotes formé en 2017. Lewis Hamilton a prolongé son engagement au sein de l'écurie pour une année supplémentaire et courra après sa huitième couronne mondiale, à la suite d'une saison 2020 particulièrement impressionnante en dépit du contexte. Valtteri Bottas est à ses côtés et aura à cœur d'effacer une fin de saison passée plus compliquée qu'attendu, en tentant de donner du fil à retordre à son équipier.

Le programme des présentations F1

Date Écurie Moteur Modèle Horaire 15 février McLaren MCL35M Photos | Vidéo 19 février AlphaTauri AT02 Photos | Vidéo 22 février Alfa Romeo C41 Photos | Vidéo 23 février

Red Bull RB16B Photos | Vidéo 2 mars Mercedes F1 W12 12h00 2 mars Alpine A521 16h00 3 mars

Aston Martin AMR21 16h00 4 mars Haas VF-21 (livrée) 9h00 5 mars Williams FW43B 10 mars

Ferrari SF21