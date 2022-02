LIVE - La présentation de la Red Bull RB18 en direct

Quasiment deux mois jour pour jour après le titre de Max Verstappen au Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 de Formule 1, Red Bull Racing dévoile ce mercredi à partir de 17h sa nouvelle monoplace pour la saison 2022. Nous vous invitons à suivre cette présentation en direct via la vidéo ci-dessous.

La RB18 va répondre à la nouvelle réglementation technique en vigueur, dont l'objectif est de favoriser les luttes en piste et de créer les conditions pour un meilleur spectacle. Il s'agira de la première voiture dévoilée par la marque depuis le départ officiel de Honda en tant que motoriste, même si dans les faits le constructeur japonais demeurera présent dans le travail autour de l'unité de puissance.

Des questions se posent bien entendu sur la compétitivité de cette monoplace, alors que l'écurie a essayé d'optimiser au maximum le développement de la voiture 2021 pour aller conquérir son premier sacre mondial depuis 2013.

Mais pour y répondre, il faudra attendre les essais hivernaux, organisés à Barcelone du 23 au 25 février et à Bahreïn du 10 au 12 mars, et sans doute plus encore le premier Grand Prix de la saison, à Sakhir, du 18 au 20 mars.

Le programme des présentations F1

Date Écurie Moteur Modèle Horaire Images 4 février Haas VF-22 12h Photos 9 février Red Bull RB18 17h 10 février

Aston Martin AMR22 15h 11 février

McLaren MCL36 20h 14 février

AlphaTauri AT03 12h 15 février

Williams FW44 14h 17 février

Ferrari F1-75 14h 18 février

Mercedes W13 ? 21 février Alpine A522 ? 27 février Alfa Romeo C42 9h