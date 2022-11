LIVE streaming - Suivez le GP d'Abu Dhabi en direct !

Grâce au groupe Canal+, diffuseur officiel du Championnat du monde de Formule 1, Motorsport.com offre aux visiteurs situés sur le territoire français ce dimanche l'opportunité de suivre en direct vidéo et gratuitement le Grand Prix d'Abu Dhabi 2022 de Formule 1, via la diffusion en clair de l'événement sur la chaîne C8.

La 22e et dernière manche de la saison 2022 se tient sur le tracé de Yas Marina, aux Émirats arabes unis. Le circuit de Yas Marina est apparu au calendrier de la F1 en 2009 et a, comme beaucoup d'autres pistes modernes, été dessiné par l'architecte Hermann Tilke. Depuis sa première saison, et à l'exception des campagnes 2011, 2012 et 2013, la piste a accueilli la manche de clôture des championnats. Le titre pilotes s'y est décidé à quatre reprises, en 2010, 2014, 2016 et l'an passé en 2021.

Ce dimanche, les pilotes doivent boucler 58 tours de ce circuit long de 5,281 km. C'est le double Champion du monde de Formule 1, Max Verstappen, qui occupera la pole position sur une première ligne monopolisée pour la première fois de la campagne par Red Bull Racing, puisque son équipier Sergio Pérez sera avec ses côtés.

Derrière le Mexicain, son rival pour le titre honorifique de vice-Champion, Charles Leclerc sur une seconde ligne 100% Ferrari avec Carlos Sainz. En troisième ligne, Lewis Hamilton et George Russell se retrouvent à nouveau ensemble, une semaine après le doublé d'Interlagos. La seconde place du classement constructeurs demeure jouable pour l'écurie allemande.

Côté Français, Esteban Ocon s'élancera depuis la quatrième ligne après avoir atteint la Q3. Il sera juste derrière Lando Norris, alors que l'épilogue de la lutte entre Alpine et McLaren sera également attendu. Pour Pierre Gasly, il faudra batailler pour atteindre les points depuis la 17e position sur la grille.