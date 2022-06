LIVE streaming - Le GP d'Azerbaïdjan 2022 de F1 en direct

Grâce au groupe Canal+, diffuseur officiel du Championnat du monde de Formule 1, Motorsport.com offre aux visiteurs situés sur le territoire français ce dimanche l'opportunité de suivre en direct vidéo et gratuitement le Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1, le huitième rendez-vous de la saison et l'une des courses les plus spectaculaires du calendrier !

Le circuit, qui se situe dans les rues de la capitale Bakou, mélange les virages lents que l'on peut retrouver à Monaco et les portions rapides de Silverstone ou Monza. C'est notamment à Bakou que l'on retrouve le virage le plus étroit du championnat (le virage du château, large de 7,8 mètres) mais aussi la ligne droite la plus longue (plus de deux kilomètres).

Déjà poleman en 2021, Charles Leclerc s'est de nouveau montré le plus rapide à l'issue des qualifications ce samedi. Le pilote Ferrari, pourtant devancé par les pilotes Red Bull en Q1 et en Q2, a tout donné dans la dernière session et sa grosse attaque à été récompensée par le meilleur temps et une avance de plus de deux dixièmes sur ses poursuivants les plus proches.

Étonnamment, la Red Bull que l'on retrouve aux côtés de Leclerc en première ligne n'est pas celle de Max Verstappen mais celle de son coéquipier, Sergio Pérez. Le vainqueur de l'édition 2021 du Grand Prix est toujours à l'aise dans les rues azéries, ce qui n'est pas le cas de son chef de file, qui a été un peu plus en retrait ce week-end. Sur la grille, Verstappen n'est que troisième, devant un Carlos Sainz lui aussi en léger manque de vitesse.

Bien que ce quatuor de tête se soit montré beaucoup plus rapide que les autres pilotes qui composent la grille, n'importe qui est en mesure de s'imposer à Bakou. Les éditions précédentes de l'épreuve ont parfaitement illustré que la vitesse ne faisait pas tout. Seul celui parvenant à éviter les nombreux pièges tendus par le circuit finira par s'imposer. Pour rappel, en 2017, Daniel Ricciardo avait gagné malgré ses 2,8 secondes de retard sur le poleman en qualifications et Valtteri Bottas, bon dernier à la fin du premier tour, avait fini deuxième.

Alors, qui soulèvera le trophée au terme des 51 tours de course ? Pour le savoir, une seule chose à faire : se connecter sur Motorsport.com et suivre en direct le Grand Prix d'Azerbaïdjan !