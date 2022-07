LIVE streaming - Suivez le GP de France en direct !

Grâce au groupe Canal+, diffuseur officiel du Championnat du monde de Formule 1, Motorsport.com offre aux visiteurs situés sur le territoire français ce dimanche l'opportunité de suivre en direct vidéo et gratuitement le Grand Prix de France de Formule 1, via la diffusion en clair de l'événement sur la chaîne C8. La course a lieu sur le Circuit Paul Ricard.

Longue de 5,842 km et composée de 15 virages, la piste varoise favorise la vitesse en dépit d'une ligne droite du Mistral coupée en deux par une chicane qui est par ailleurs la principale zone de dépassement du tracé. Toutefois, la vitesse moyenne globale est cassée par des enchaînements de virages à basse/moyenne vitesse. Le tracé, qui a longtemps été une piste d'essais de tout premier plan, est particulièrement connu pour ses dégagements asphaltés et ses bandes rugueuses de couleur qui lui offrent un décor atypique et de nombreuses échappatoires pour les pilotes. En course, il faut boucler 53 tours, pour une distance totale de 309,626 km.

Samedi, lors des qualifications, Charles Leclerc a signé la pole position, sa septième cette saison et la 16e de sa carrière. Le pilote Ferrari s'élancera donc en tête à 15 heures, suivi par les deux Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez, et par la Mercedes de Lewis Hamilton.

La lutte pour le titre oppose pour le moment le Champion du monde Max Verstappen à Charles Leclerc, les deux hommes étant séparés avant la manche française par 38 points au classement du championnat.