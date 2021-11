Live streaming - Suivez le GP de Mexico F1 en direct !

Grâce au groupe Canal+, qui diffuse la course en intégralité sur sa chaîne C8, nous vous proposons de suivre en direct vidéo sur Motorsport.com le Grand Prix de Mexico de Formule 1, 18e manche de la saison 2021 du Championnat du monde, disputé sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez.

Au terme de la séance de qualifications, c'est Valtteri Bottas (Mercedes) qui a signé la pole position. Le Finlandais a devancé Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull Racing), leader du championnat, ce qui laisse entrevoir un nouveau duel acharné entre les deux hommes, qui devanceront Sergio Pérez (Red Bull), installé avec son équipier néerlandais en deuxième ligne.

Du côté des chances françaises, Pierre Gasly (AlphaTauri) s'élancera depuis la cinquième position et Esteban Ocon (Alpine) depuis la 19e place. Le pilote Alpine est donc avant-dernier sur cette grille de départ, entouré par d'autres pilotes renvoyés en fond de peloton par des pénalités liées au moteur et/ou à la boîte de vitesses, à savoir George Russell (Williams), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lando Norris (McLaren) et Lance Stroll (Aston Martin).

Diffuseur officiel de la Formule 1 en France, le groupe Canal+ retransmet en clair cette épreuve mexicaine via sa chaîne de la TNT, et a également mis cette possibilité à disposition de Motorsport.com. Nous vous la proposons ainsi en lieu et place de notre live texte habituel. Attention, cette retransmission se limite aux personnes résidant sur le territoire français.

Le départ du Grand Prix de Mexico sera donné à 20 heures, heure française. Vous n'avez plus qu'à en profiter !

Bien entendu, restez connecté sur Motorsport.com après la course pour ne rien manquer des actualités et des réactions autour de cette journée, par ailleurs marquée par la victoire de Pecco Bagnaia au Grand Prix de l'Algarve en MotoGP et par le premier abandon de la saison de Fabio Quartararo.