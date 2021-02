La livrée rose BWT renaîtra-t-elle chez Haas ou Williams ?

Quelle suite le sponsor BWT va-t-il donner à son implication en Formule 1 ? Partenaire majeur de Racing Point ces dernières années, l'entreprise autrichienne n'est plus de la partie avec l'écurie de Silverstone, qui ouvre cette année le chapitre Aston Martin avec Cognizant comme nouveau sponsor titre. L'intention de BWT est toutefois de rester impliqué en F1 en se mettant en quête d'une nouvelle écurie avec laquelle coopérer. C'est à ce titre que des discussions auraient été lancées, avec Haas et Williams.

Depuis plusieurs semaines maintenant, beaucoup de rumeurs circulent en coulisses sur ce sujet. Récemment, c'est Ralf Schumacher qui a alimenté les spéculations en évoquant la "disponibilité" nouvelle d'un sponsor qui pourrait se retrouver lié aux grands débuts en Grand Prix de Mick Schumacher. On peut rappeler que David Schumacher, fils de Ralf et cousin de Mick, a couru par le passé en F4 avec le soutien de BWT. Quant à l'écurie américaine Haas, elle n'a plus de sponsor titre depuis la mi-saison 2019, lorsque l'accord avec Rich Energy s'était achevé prématurément avec fracas.

Que ce soit chez Haas ou BWT, le silence est actuellement de mise, mais une chose apparaît certaine : si un accord de sponsoring est conclu, ce sera vraisemblablement pour voir Haas passer au rose. Il s'agit d'un prérequis de la société spécialiste du traitement de l'eau pour continuer à s'investir comme elle le faisait depuis 2017 avec Force India et Racing Point. Auparavant, BWT, dont le patron Andreas Weißenbacher est un ami de Toto Wolff, avait d'ailleurs mené des tractations avec Mercedes, mais elles n'avaient justement pas abouti car l'exigence d'une majorité de rose sur la livrée n'était pas compatible avec la communication du constructeur allemand.

Ce pourrait être une autre histoire entre BWT et Haas, ou entre BWT et Williams. Car l'écurie de Grove est aussi une cible pour la firme autrichienne. D'après les informations de Motorsport.com, les contacts ont bien eu lieu entre BWT et la structure britannique. Les tons bleus différents utilisés par Williams pour communiquer récemment peuvent éveiller une certaine curiosité, puisqu'ils rappellent ceux du logo de BWT. La FW43B doit être présentée le 5 mars, date à laquelle on devrait en savoir plus…

"Williams Racing est en train de définir une nouvelle orientation de marque et une nouvelle stratégie commerciale, ce qui suscite un intérêt considérable alors que nous débutons une nouvelle ère pour l'équipe", a fait savoir un porte-parole de Williams à Motorsport.com. "De par leur nature, ces discussions sont confidentielles et, par principe, nous ne faisons aucun commentaire sur les spéculations."

Basée à Mondsee, en Autriche, la société BWT emploie plus de 5000 personnes sur huit sites de production. En 2016, elle générait un chiffre d'affaires annuel de 610 millions d'euros. Son implication en sport automobile est majeure depuis 2015, mais aussi dans d'autres disciplines comme le football ou les sports d'hiver.