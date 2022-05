Le logo Senna de retour... chez McLaren

"Nous avons l'honneur de porter le nom d'Ayrton Senna à partir du Grand Prix de Monaco. Son courage, son investissement et son ingéniosité continuent d'être la norme de cette équipe aujourd'hui."

Quelques mots, une vidéo de quelques souvenirs marquants d'Ayrton Senna avec McLaren, puis un logo, clairement visible sur le montant du Halo de la MCL36. C'est ainsi que l'écurie de Woking a annoncé vendredi, avant les premiers essais du Grand Prix de Monaco, qu'elle afficherait désormais en permanence sur sa monoplace le logo rendant hommage au triple Champion du monde brésilien.

Recordman des victoires en Principauté (6) mais aussi des podiums (8), Ayrton Senna est encore inégalé à ce jour à Monaco. Ses succès sur le Rocher, il les a quasiment tous décrochés avec McLaren, exception faite du premier en 1987 avec Lotus. C'est aussi avec l'écurie anglaise qu'il a été couronné à trois reprises Champion du monde (1988, 1990 et 1991).

Depuis sa disparition accidentelle en 1994 au Grand Prix de Saint-Marin, à Imola, la légende du Brésilien est entretenue et son souvenir toujours très présent. Depuis cette date, l'écurie Williams affichait d'ailleurs le logo du S de Senna sur l'aileron avant de ses monoplaces, mais cette tradition a justement pris fin cette année. Lors de la présentation de la FW44 en février dernier, Jost Capito avait justifié ce choix peu anodin.

"Cette décision a été prise par le fait de vouloir aller de l'avant, de se tourner vers l'avenir", expliquait-il. "Nous sommes dans une nouvelle ère, nous avons une nouvelle voiture. Et nous avons aussi rénové notre musée, où nous avons un endroit spécial pour honorer Ayrton. Je pense que nous devions nous tourner vers l'avenir et ne pas montrer aux pilotes le S leur rappelant ce qui s'est passé à chaque fois qu'ils montent dans la voiture. Je pense donc qu'il est maintenant temps pour l'équipe d'aller de l'avant et d'honorer Senna en lui réservant un espace dédié dans le musée."

Le logo Senna sur la McLaren à Monaco.

Absent depuis le début de l'année, ce logo perdurera finalement encore sur la grille et ce à partir de ce week-end, cette fois-ci chez McLaren. L'écurie de Woking a précisé que cette initiative voyait le jour avec le soutien de la Fondation Ayrton Senna, dirigée par la sœur du champion.

"Ayrton Senna est, et sera toujours, une légende de McLaren", rappelle Zak Brown, PDG de McLaren Racing. "Ses performances avec McLaren, qui l'ont mené à trois titres mondiaux, ont consolidé sa place parmi les plus grands pilotes de Formule 1. Lorsqu'il est décédé tragiquement en 1994, tout le monde du sport automobile a ressenti une perte irréparable, mais son souvenir demeure dans le cœur et l'esprit des fans du monde entier. Nous pensons qu'il est juste que, chez McLaren, nous reconnaissions sa contribution à notre sport en portant son nom avec nous partout où nous allons courir."

"À partir du Grand Prix de Monaco 2022, la McLaren MCL36 portera le logo Senna, marquant ainsi notre engagement à célébrer son héritage. On ne peut pas imaginer meilleur endroit que Monaco pour entamer cette reconnaissance. Il a remporté ce Grand Prix six fois, plus que tout autre pilote, et Ayrton y a démontré ses qualités et ses capacités rarement égalées au volant d'une F1. Cela se fait avec le soutien de la famille Senna. Ce sera pour nous et pour tous les fans un rappel constant du talent sensationnel d'Ayrton Senna.