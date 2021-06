Le maire de Londres veut un Grand Prix "le plus tôt possible"

Avec l'arrivée aux commandes de la discipline de Liberty Media, la Formule 1 a clairement comme priorité de tenter d'attirer dans ses filets des destinations à la fois prestigieuses et commercialement intéressantes. C'est pour cela que les projets autour de "villes-destinations" se multiplient, puisque ces tracés urbains offrent le mélange idéal entre le maximum des ingrédients recherchés tout en étant naturellement plus propices au spectacle en raison de leurs caractéristiques.

C'est notamment à ce titre que Miami accueillera à partir de l'année prochaine un Grand Prix, Liberty ayant consenti beaucoup d'efforts et s'étant relevé de plusieurs revers depuis 2017 pour parvenir à faire de la cité floridienne une nouvelle étape du grand cirque de la F1.

Dans certains cas, cette volonté affichée pourrait rejoindre de vieux serpents de mer. C'est notamment le cas avec l'organisation d'une épreuve du Championnat du monde dans les rues de Londres. Véritable lubie pour Bernie Ecclestone, l'ancien dirigeant de la Formula One Management, ce projet a toujours semblé aussi ambitieux qu'irréaliste.

Mais dans une interview pour l'Evening Standard, un quotidien londonien, le maire de la ville, Sadiq Khan, réélu au mois de mai pour cinq ans supplémentaires à la tête de la municipalité, n'a pas caché son ambition d'attirer la discipline dans les rues de la capitale du Royaume-Uni, tout en maintenant le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Il a également révélé que des discussions étaient en cours avec les responsables du championnat dans ce cadre, même si le COVID-19 est passé par là.

"Nous discutons avec la Formule 1 et ils sont vraiment réceptifs", a expliqué Khan. "La réalité c'est que le Champion du monde en titre est un Britannique. Lewis Hamilton fait honneur à notre nation et au sport, et ce serait formidable d'avoir un Grand Prix dans la capitale, d'avoir Silverstone et Londres au calendrier."

Quant à l'échéance pour la réalisation d'un tel projet, il a ajouté : "Je pense que l'an prochain, ce serait trop tôt, mais je suis vraiment impressionné par les responsables de la Formule 1 et je tiens à ce que cela se fasse le plus tôt possible."

