Louis Deletraz : "Un pas de plus vers mon objectif"

Un Suisse en Formule 1 ? Ce n’est plus arrivé depuis le Grand Prix du Brésil 2011 et le dernier départ de Sébastien Buemi en catégorie reine avec l’équipe Toro Rosso.

Depuis, l’attente est longue mais l’un de nos compatriotes s’est rapproché encore davantage d’un volant dans la catégorie reine, puisque Louis Delétraz, animateur du championnat FIA F2 depuis plusieurs saisons, et récemment annoncé aux prochaines 24 Heures du Mans (reportées en septembre) sur un prototype LMP1 du Rebellion Racing, a également été confirmé au poste de pilote de test et de développement pour l’écurie Haas F1 Team en compagnie du Brésilien Pietro Fittipaldi.

Une annonce qui rapproche encore un peu plus le Genevois de son but ultime, et qui constitue également la continuité d’une relation qui a commencé à naître il y a plus d’un an entre lui et la structure américaine, dans l'ombre des pilotes titulaires Romain Grosjean et Kevin Magnussen.

"Je me suis rapproché de l’écurie Haas fin 2018", a expliqué Louis Delétraz à Motorsport.com. "Depuis, je travaillais pour eux sur le simulateur, mais je n’avais jamais été officialisé. Le fait qu’ils me reconduisent dans ce rôle et que l’annonce soit faite publiquement cette année montre qu’ils apprécient mon travail et qu’ils me font confiance, et c’est une grande satisfaction pour moi. Au final, la décision revient aux ‘patrons’, c’est à dire Gene [Haas] et Gunther [Steiner], et c’est un grand honneur qu’ils aient choisi de poursuivre avec moi."

Une étape importante pour le jeune pilote suisse, dont le père Jean-Denis Delétraz compte trois départs en Formule 1 entre 1994 et 1995.

"Pour moi, c’est un pas de plus vers mon objectif, je fais désormais partie officiellement des pilotes de réserve en Formule 1. Étant titulaire de la Super Licence, je pourrai compter sur du temps en piste désormais dans la voiture, même si les détails de quand et où je pourrai rouler sont évidemment impossibles à planifier pour le moment compte tenu de la situation que nous vivons actuellement."

Parallèlement, Louis Delétraz s'apprête à disputer sa quatrième saison complète en FIA F2, qui le verra retrouver l'équipe Charouz, avec laquelle il avait terminé dixième de la saison 2018 avant de rejoindre Carlin en 2019.

"En Formule 2, l’objectif reste le même : je veux jouer les premières places et faire la meilleure saison possible", continue-t-il. "Ce sera important de bien performer dans le cadre de mon statut de pilote de test et de développement pour Haas F1".

Première course pour Haas en Esports ce dimanche !

A noter que Louis Delétraz a disputera sa première course avec Haas de manière… virtuelle ce dimanche 5 avril, puisqu’il représentera officiellement l’équipe américaine en F1 Esports Virtual Grand Prix Series, où les Grand Prix de début de saison, annulés en raison du coronavirus, sont disputés en ligne.

Ce week-end, dans "la réalité", aurait dû avoir lieu le Grand Prix du Vietnam, mais le tracé n’étant pas disponible dans le jeu car s’agissant d’une nouveauté, il sera remplacé par un Grand Prix d’Australie virtuel sur le circuit de Melbourne. Louis Delétraz y retrouvera des pilotes de renom tels que Charles Leclerc, Alex Albon, Lando Norris, Antonio Giovinazzi, George Russell ou Nicholas Latifi, et même Jenson Button, le Champion du monde 2009 qui évoluera au volant d’une McLaren.

Une bonne répétition, et une première occasion de se mesurer à quelques un des pilotes actuels de F1.

