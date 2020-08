Avec Luca de Meo, Renault a un PDG "qui va changer la donne"

Nouveau PDG du groupe Renault, Luca de Meo a pris ses fonctions au début du mois de juillet. La semaine dernière, l'Italien s'est rendu à Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne, où il a pour la première fois rendu visite à l'écurie de F1 du constructeur français. Son passage a été fortement apprécié et a confirmé l'optimisme ambiant quant à sa nomination et sa stratégie sur le long terme en compétition automobile. Esteban Ocon ne cache pas qu'il était curieux de rencontrer le nouveau grand patron dans le paddock catalan. Le pilote français a eu confirmation d'un dirigeant impliqué, passionné et surtout connaisseur de l'endroit où il mettait les pieds.

"J'ai été très intéressé par Luca, il est passionné de sport automobile et de Formule 1", explique Ocon sur le site officiel de la F1. "Quand il est arrivé, il était très au courant de tout et connaissait la place et la responsabilité de chacun dans l'équipe. C'est formidable de collaborer avec des gens qui savent de quoi ils parlent, et on peut approfondir les sujets. Il a tenu un excellent discours devant l'équipe avant la course. C'était très motivant et ça a donné un coup de fouet à tout le monde."

"Dans son discours, il a fait référence au travail acharné et à la détermination des fantastiques mécaniciens qui ont réparé ma voiture en 110 minutes entre les EL3 et les qualifications. C'étaient deux heures folles. Lorsque j'ai heurté le mur, l'impact était supérieur à 15 g, c'est pourquoi j'ai dû me rendre au centre médical pour un contrôle de précaution. Quand je suis sorti de la voiture, j'ai pensé que c'était fini pour les qualifications. Mais les mécaniciens ont réussi à retourner la situation et nous n'avons pas manqué de roulage, c'était fantastique."

Il a une meilleure compréhension et connaissance de la F1, et c'est une bonne chose pour nous tous. Cyril Abiteboul, directeur de l'écurie Renault

Les mots d'Ocon rejoignent en tous points ceux de Cyril Abiteboul, qui a insisté sur les mêmes qualités du nouvel homme fort placé à la tête du Losange. Un temps incertain, l'engagement de Renault en Formule 1 a été définitivement garanti pour les cinq prochaines années avec la signature des nouveaux Accords Concorde en milieu de semaine. Pour le directeur de l'écurie, l'arrivée de Luca de Meo va au-delà du bon signal envoyé, Abiteboul mettant l'accent sur sa compréhension de l'engagement en F1 et des objectifs à atteindre.

Luca de Meo dans le paddock de Barcelone.

"L'excellente nouvelle, c'est qu'avec Luca de Meo nous avons un PDG qui est vraiment passionné et enthousiaste au sujet des voitures, du produit, des voitures de sport et de la compétition automobile", insiste Abiteboul. "C'est clairement quelque chose qui va changer la donne pour nous tous chez Renault, ainsi que pour moi-même."

"Il connaît l'objectif de l'équipe, il connaît sa situation. Il est là pour le long terme. Il comprend totalement ce qui est fait, les mesures prises, et aussi ce que nous faisons avec le niveau de ressources que nous avons. Je crois qu'il a une meilleure compréhension et connaissance de la F1, et c'est une bonne chose pour nous tous. Mais il a aussi des attentes claires, pas uniquement pour l'écurie mais aussi pour la manière dont elle jouera un rôle dans la stratégie à long terme de Renault, et je pense que c'est ce qui est le plus important."