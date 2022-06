Madrid intéressé par l'accueil d'un Grand Prix de F1

Alors que l'Espagne accueille un Grand Prix sur le circuit de Barcelona-Catalunya depuis 1991, et que son contrat court jusqu'en 2026, la ville de Madrid s'est officiellement positionnée pour une candidature à l'accueil d'une nouvelle épreuve à l'avenir. Pour ce faire, une lettre a été écrite au PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali.

Plus précisément, c'est Enrique López, ministre de la Présidence, de la Justice et de l'Intérieur du gouvernement de la Communauté de Madrid, qui a rédigé cette missive envoyée en début de semaine : "J'ai le plaisir de vous écrire au nom du gouvernement de la Communauté de Madrid pour exprimer notre intérêt pour le développement d'un Grand Prix de Formule 1 à Madrid", est-il notamment écrit.

"Je crois que la tenue à Madrid d'une épreuve de course automobile, qui est l'un des phénomènes sportifs les plus passionnants de notre époque, serait un succès pour tous les professionnels, institutions et entreprises impliqués dans le développement de la Formule 1. Bien sûr, ce serait aussi une satisfaction pour toute la région et ses citoyens. C'est pourquoi le gouvernement de la Communauté de Madrid a le plus grand intérêt à le rendre possible."

"En résumé, je voudrais confirmer notre engagement envers vous et envers ce projet, ainsi que notre volonté de signer les accords appropriés pour promouvoir la course et offrir un grand spectacle sportif et de divertissement. Nous sommes prêts à travailler avec vous et votre équipe pour amener la Formule 1 à Madrid."

Carlos Sainz et Audi lors d'une démonstration dans les rues de Madrid en 2021

Cette déclaration est particulièrement intéressante dans le contexte du GP d'Espagne 2022 dont les conditions d'organisation et de gestion du trafic autour du circuit ont été jugées "inacceptables" par la F1, alors qu'au total plus de 300'000 personnes se sont rendues sur le tracé lors du week-end qui se tenait en mai.

C'est aussi une confirmation du regain d'intérêt global pour la discipline reine qui reçoit de plus en plus demandes de la part de nouvelles destinations. Le calendrier 2023 retrouvera Las Vegas et le Qatar, et semble en passe de revenir en Afrique du Sud, ce qui devrait lui faire atteindre la limite actuelle du nombre de GP, à savoir 24.