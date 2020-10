Haas F1 : Magnussen annonce lui aussi son départ

Après Romain Grosjean, c'est au tour de Kevin Magnussen d'annoncer son départ de l'écurie Haas. Le Danois a, comme le Français, lui-même fait savoir qu'il n'évoluerait plus sous les couleurs de la structure pour laquelle il courait depuis 2017. Il aura participé à quatre saisons complètes avec Haas, terminant neuvième du championnat pilotes il y a deux ans.

"La saison 2020 de Formule 1 sera ma dernière avec Haas F1 Team", confirme Magnussen. "J'ai connu une belle période avec l'équipe depuis quatre ans et je la vois comme une super aventure. Faire partie d'une toute nouvelle écurie a été un défi que j'ai totalement apprécié et cela m'a apporté énormément d'expérience, ce qui m'a aidé à grandir et à me développer en tant que pilote de course."

"Je voudrais remercier Gene [Haas], Günther [Steiner] et toute l'équipe de course pour leur loyauté et leur confiance en moi au cours des quatre dernières années. Je travaille toujours sur mes projets pour l'avenir, que j'annoncerai en temps voulu. Il reste encore six courses cette saison, et je suis déterminé à tout donner pour finir sur une bonne note. Merci à tous pour votre soutien."

Lire aussi : Romain Grosjean annonce qu'il quittera Haas F1

Cette annonce confirme la volonté de l'écurie dirigée par Günther Steiner d'ouvrir une nouvelle page en se séparant de ses deux pilotes actuels. Grosjean et Magnussen partis, l'équipe va confier ses monoplaces la saison prochaine à deux nouveaux pilotes, avec de nombreux noms qui circulent. Celui qui revient de manière quasiment certaine désormais est celui de Nikita Mazepin. Sergio Pérez a un temps été candidat à un baquet mais la piste se serait refroidie, au point de voir le Mexicain entamer des négociations avec Williams, ce qui pourrait menacer la place de George Russell à Grove. Il n'est pas exclu de voir Haas se présenter sur la grille 2021 avec deux rookies dans ses rangs.

Pour Magnussen, la situation est aussi délicate que pour Grosjean, avec des chances très réduites de pouvoir rester en F1 la saison prochaine.