Magnussen souligne "un beau changement" chez Haas depuis 2020

Le départ de Kevin Magnussen et Romain Grosjean, tous deux pilotes Haas, à l'issue de la saison 2020 a marqué le début d'un nouveau chapitre pour l'équipe américaine, elle qui descendait inexorablement vers le fond du classement depuis quelque temps. Ainsi, il a non seulement été décidé de recruter deux rookies (Mick Schumacher et Nikita Mazepin) pour 2021 mais aussi de concentrer toutes les ressources de développement sur la F1 de 2022 tout en se rapprochant de Ferrari.

Déjà liée à Haas par un contrat de fourniture de moteurs, la Scuderia a laissé son client s'installer dans un des bâtiments de son usine, à Maranello. En outre, plusieurs membres du Cheval Cabré, dont l'ingénieur Simone Resta, ont été recrutés par Haas au cours de la même période.

Et les décisions prises par l'écurie semblent payer cette année, puisqu'il ne lui a fallu que trois courses pour égaler le total de points des exercices 2020 et 2021 réunis (15). Désormais de retour dans l'équipe, Magnussen s'est réjoui de ces changements qui ont permis de rapprocher les différents départements de l'équipe et de l'aider à améliorer le développement de sa voiture.

"Ça a été un beau changement dans l'équipe", a expliqué le pilote danois au sujet des installations de Haas à Maranello. "Ils ont déménagé lors de l'année où je n'étais pas là. Il y a un groupe plus important à Maranello maintenant, je pense que ça permet d'améliorer la communication entre les différents départements, rien qu'en étant capable d'aller parler aux autres [dans l'usine]."

"Pendant toutes ces années, notre équipe a été éparpillée dans le monde entier : aux États-Unis, puis à deux endroits en Italie et à un endroit en Angleterre. Je pense qu'au niveau de la communication, c'est plus simple quand on peut simplement aller au bureau d'un collègue et discuter. Donc c'est mieux et ça s'est aussi développé. Nous avons plus de gens et c'est mieux. Et, bien sûr, la voiture le montre aussi. Donc c'est dans la bonne direction que Haas avance."

Si ce changement a permis à Haas de tisser des liens plus étroits avec Ferrari, alors que l'équipe américaine utilisait déjà toutes les pièces du Cheval Cabré autorisées par le règlement, il a également fait parler : dans le paddock, plusieurs concurrents ont pointé du doigt cette étroite collaboration, bien qu'aucune plainte officielle n'ait été déposée auprès de la FIA, qui n'a rien trouvé de repréhensible avec le système mis en place à Maranello.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas