Magnussen : Dur de cibler les problèmes avec les F1 actuelles

En 2017, la réglementation technique de la F1 a été grandement modifiée pour déboucher sur une refonte de l'aérodynamique et des pneus, le tout dans le but de rendre les monoplaces plus agressives et plus rapides. En conséquence, les vitesses de passage en virages ont été grandement augmentées et les monoplaces actuelles sont dans ce domaine les plus performantes de l'Histoire.

Mais une telle situation a cependant pu avoir des conséquences inattendues, au-delà de celles liées à la difficulté des dépassements qui sont débattues et au centre des discussions pour 2021. Ainsi, pour Kevin Magnussen, il est désormais plus compliqué de mettre le doigt sur l'origine des problèmes en termes d'équilibre et de comportement. "Je pense que ces voitures ont tellement de grip et d'appui que vous pouvez toujours faire plus ou moins ce que vous voulez. C'est juste vraiment entièrement lié à l'adhérence globale. Elles peuvent toujours bien se comporter."

"Par le passé, avec la génération précédente de monoplaces [de 2014 à 2016], vous pouviez encore avoir de l'instabilité à l'arrière en entrée, ensuite sous-virer à mi-virage et des problèmes de traction en sortie. C'est plus ou moins ce que l'on trouvait toujours, donc il fallait toujours faire un compromis."

"Avec ces voitures, vous avez juste une quantité infinie d'adhérence. Donc vous n'avez jamais vraiment de problèmes avec l'instabilité en entrée, et si vous avez du sous-virage, vous pouvez toujours le régler. Et, au moins avec des nouveaux pneus, la traction n'est pas un problème. C'est juste que les voitures rapides ont un plus haut niveau de grip donc ce n'est plus un problème d'équilibre."

L'écurie Haas connaît une campagne 2019 compliquée. Après un premier Grand Prix prometteur, l'équipe peine à trouver un niveau de performance satisfaisant et a récemment dû revenir à la spécification Melbourne pour comprendre la racine de ses difficultés et que ses évolutions n'avaient pas fonctionné comme elles auraient dû.