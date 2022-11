Magnussen convaincu que Schumacher peut revenir

Sur la sellette depuis plusieurs semaines, Mick Schumacher n'a finalement pas convaincu ses employeurs. Haas a montré la porte de sortie au pilote allemand, fils du septuple Champion du monde de F1 Michael Schumacher, après deux saisons difficiles. Il devrait passer l'intégralité de la prochaine saison sur le banc de touche. L'Allemand est toutefois déterminé à retrouver une voiture rapidement. Et selon son coéquipier, Kevin Magnussen, cet objectif est loin d'être irréalisable.

"J'ai de la peine pour Mick parce que je sais ce qu'il ressent, j'ai moi-même été dans cette situation", a indiqué Magnussen. "Je pense qu'il a fait du bon travail cette année. Je l'apprécie également en tant que personne. C'est facile d'avoir de la peine pour lui. La F1 est difficile mais il est possible de revenir. Je l'ai fait deux fois. J'espère qu'il pourra continuer à se battre et essayer de revenir sur la grille."

Mis sur la touche par McLaren en 2015 et poussé vers la sortie chez Haas fin 2020, Magnussen est parvenu à deux reprises à retrouver un volant de titulaire en catégorie reine, d'abord chez Renault en 2016 puis au sein de la même équipe Haas cette saison, à la suite du renvoi de Nikita Mazepin dans le contexte de la guerre en Ukraine.

"Je sais certainement ce que c'est que d'être dans sa position", a insisté Magnussen. "Je sens que que lorsque je lui tape sur l'épaule en lui disant 'Ne lâche pas', ça a un certain poids. Je suis revenu deux fois en F1. J'ai prouvé que personne ne pouvait savoir ce qui allait se passer, on ne peut jamais dire jamais en F1. Il faut donc s'accrocher. J'aime bien Mick et je pense qu'il mérite une place sur la grille. Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère le meilleur pour lui. Je crois qu'il existe un chemin pour qu'il revienne en F1."

L'équipe américaine a d'ores et déjà choisi le remplaçant de Schumacher puisqu'il s'agit de Nico Hülkenberg, qui disputera l'an prochain sa première saison en tant que pilote titulaire depuis 2019. L'Allemand retrouvera donc un "vieil ami" au sein de Haas puisque l'un de ses derniers échanges avec Magnussen remonte au Grand Prix de Hongrie 2017, lorsque le Danois avait insulté son rival dans le paddock.

Toutefois, de l'eau semble avoir coulé sous les ponts : Magnussen a affirmé qu'il était "formidable de recruter quelqu'un comme Nico, avec toute son expérience et ses capacités". "Tout le monde parle de notre petit truc en Hongrie, en 2017", a-t-il ajouté. "Mais en réalité, j'ai beaucoup de respect pour lui et je l'ai dit avant même qu'il ne rejoigne notre équipe. Je ne le connais pas encore en tant que personne, je vais apprendre à le connaître l'année prochaine et j'ai hâte. Je pense qu'il sera un grand atout pour l'équipe."

Avec Jonathan Noble