Magnussen s'estime pénalisé "pour des choses très mineures"

Les trois dernières sorties de Kevin Magnussen en course – le GP de Chine, le sprint de Miami et le GP de Miami – l'ont fait passer de trois points de pénalité sur sa licence à 10 et donc désormais sous la menace d'une suspension de course, comme le veut la mesure introduite dans le système de licence de la FIA en 2014. Si ses manœuvres à Shanghai et à Miami ont été considérées comme des accrochages du fait de sa responsabilité, ayant mis fin aux courses de Yuki Tsunoda et Logan Sargeant, c'est sa conduite lors de la course sprint de Miami qui a véritablement mis le feu aux poudres.

Ses efforts pour maintenir Lewis Hamilton et sa Mercedes derrière lui ont valu à Magnussen trois pénalités de 10 secondes pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises et gagné un avantage, ainsi qu'une pénalité de cinq secondes et un drapeau d'avertissement noir et blanc. Plus tard, Magnussen a fait l'objet d'une enquête sur ses actions et ses commentaires d'après-course, qui pourraient être considérés comme un comportement antisportif.

Ceci faisait suite à l'utilisation par le pilote Haas de tactiques similaires lors de la course de Jeddah en mars dernier, afin d'empêcher ses rivaux de le doubler et de rattraper Nico Hülkenberg, son coéquipier au sein de l'écurie Haas.

À la veille de la course d'Imola de ce week-end, il a été révélé que la FIA envisageait désormais de modifier les règles sportives de la F1 afin que de telles transgressions entraînent des sanctions plus coûteuses. Inévitablement, lors de la conférence de presse précédant le GP d'Émilie-Romagne, Magnussen a été interrogé à plusieurs reprises sur la situation.

Après avoir confirmé qu'il allait "devoir" courir différemment pour éviter d'obtenir d'autres points de pénalité et "faire attention à ne pas être interdit de course", Magnussen a remis en question les décisions des commissaires concernant ses actions lors du sprint de Miami.

"Le fait que je risque une interdiction de courir pour avoir roulé au-delà des lignes blanches – sur un morceau de bitume – je ne sais pas si c'est juste", a déclaré Magnussen. "Mais c'est ainsi que sont les règles. Je l'accepte, mais je pense qu'il y a de la place pour l'amélioration. Et ce n'est pas seulement en termes de points [de pénalité]. Il y a plus de courses aujourd'hui qu'à l'époque où ces règles ont été introduites et j'ai le sentiment que l'on peut se retrouver avec une suspension de course pour quelque chose de très mineur. C'est ce que je pense."

Kevin Magnussen est sous la menace d'une suspension après avoir été sanctionné à plusieurs reprises. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Interrogé par Motorsport.com pour savoir s'il soutenait la décision de la FIA , Magnussen a proposé une solution alternative.

"Je pense que la meilleure chose à faire serait que la FIA nous dise de rendre des positions et que les conséquences soient sévères si nous ne le faisons pas", a-t-il expliqué. "Parce que je pense que cela devient trop compliqué et que les conséquences sont trop lourdes pour [cette infraction]. Il faut pouvoir laisser une petite marge de manœuvre pour dépasser la limite et revenir ensuite. Alors que maintenant, s'ils jugent qu'il s'agit d'un avantage injuste et qu'il s'agit d'une pénalité au volant, je pense que ce n'est pas une bonne chose."

L'évolution des règles de course de la F1 pour 2024 a fait que les manœuvres hors piste telles que celui de Magnussen contre Hamilton sont désormais sanctionnées par des pénalités de 10 secondes et non de 5 secondes comme auparavant. La FIA a également introduit un ensemble plus complet de lignes directrices sur la manière dont ses commissaires évaluent les accrochages en course.

"J'ai couru en IndyCar et j'aime la façon dont ils courent là-bas", a continué Kevin Magnussen. "Je pense que les règles sont très claires et très simples, et que les courses sont excellentes. Les courses doivent être excellentes entre les 20 meilleurs pilotes du monde [en F1]. Je pense que cela fait aussi partie du problème. Une chose est que les pilotes de F1 sont rapides, mais aussi très bons en course. Et je pense qu'il faut mettre cela en valeur, cela doit faire partie du projet. Nous venons tous du karting et nous avons appris à faire la course les uns avec les autres."

"Et j'ai l'impression, en tout cas en ce qui me concerne, avec les directives de cette année, que certaines d'entre elles vont à l'encontre de la dynamique naturelle de la course que nous avons tous apprise depuis notre enfance. Mais c'est une question distincte de celle de la sortie de piste, de bloquer d'autres concurrents et de toutes les choses pour lesquelles j'ai été pénalisé. Je pense que cela peut être résolu en nous disant de rendre des positions et en imposant une pénalité très, très sévère pour ne pas l'avoir fait."