Magnussen explique pourquoi il n'a pas ployé le genou à Silverstone

La question de la lutte contre le racisme s'est invitée en Formule 1 comme dans l'ensemble des manifestations sportives après les événements américains du début d'été et la reprise progressive des compétitions suite à la pandémie de COVID-19. La discipline reine a lancé une campagne "End Racism" ("Mettre fin au racisme") dans la foulée des propos de Lewis Hamilton sur l'inaction des figures du championnat dans le domaine.

Autour de cela s'est agrégée la volonté d'une partie des pilotes d'aller plus loin en reprenant le geste symbolique consistant à poser un genou à terre. Depuis le début de saison, environ un tiers de la grille (Max Versappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniil Kvyat, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi) a préféré rester debout. En prélude au GP de Grande-Bretagne, Kevin Magnussen a rejoint ce groupe.

Lire aussi : Todt jugerait "déplacé" de forcer les pilotes à ployer le genou

Le pilote Haas avait exprimé des inquiétudes concernant la connotation qu'un tel geste pouvait avoir, et notamment le lien avec le mouvement Black Lives Matter. Ce jeudi, le Danois a expliqué avoir justement voulu prendre ses distances vis-à-vis de ce qui pourrait être perçu comme un soutien à une organisation qu'il qualifie de "politique", tout en insistant sur son soutien au message de base sur la lutte contre le racisme.

"Je pense que, en ce qui concerne le fait de se tenir debout ou de ployer le genou, je veux assurer que je suis derrière le message pour mettre fin au racisme. Je soutiens ce mouvement, et pas une organisation politique comme l'est, je pense, le mouvement 'Black Lives Matter'."

"Je veux en quelque sorte juste me séparer de cela, et puis pousser sur la fin du racisme et ce message. Je pense que c'est une très bonne chose que la F1 fasse ça et que tous les pilotes le soutiennent. J'essaie juste de faire ça, et c'est ce que j'ai dit avant la seconde course en Autriche, continuons de faire ce que l'on fait."

Lewis Hamilton a fait part de son amertume de voir que, contrairement à d'autres sports, la F1 n'est pas parvenue à créer l'unité autour d'un geste symbolique. Dans le même temps, le président de la FIA Jean Todt a estimé qu'il serait inapproprié de forcer les pilotes à ployer le genou.

Avec Luke Smith