Magnussen veut que Haas imite le bond en avant d'Aston Martin

En se propulsant du fond de grille en 2022 à la deuxième place du championnat constructeurs cette saison, Aston Martin a réalisé un exploit qui fait pâlir d'envie toutes les écuries du milieu de tableau. Les bolides verts avaient obtenu la septième place du classement général l'an passé à la faveur de quelques belles performances en course, mais les voilà régulièrement sur le podium aux mains de Fernando Alonso.

Pendant ce temps, Haas est passé du huitième au septième rang de la hiérarchie mondiale, toutefois avec seulement huit points sur les cinq premiers Grands Prix, contre 15 l'an passé à pareille époque – cette écurie qui a toujours eu tendance à commencer les saisons sur les chapeaux de roue avant de perdre en compétitivité. Les performances actuelles sont en dents de scie, avec une double élimination en Q1 à Bakou avant la quatrième place de Kevin Magnussen lors des qualifications de Miami.

"Ce qui est devenu très clair, c'est que tout le milieu de tableau est très serré", souligne Magnussen. "Ça fait trois ou quatre ans que chaque année, c'est de plus en plus serré. Chaque année, on dit combien c'est devenu serré. Et cette année, ça l'est largement plus, certainement. Ce n'est pas un cas où on arrive à la première course de la voiture, on voit où on se situe et on y reste toute l'année, on sait à chaque course qu'on se bat pour la huitième ou la neuvième place. Cette année, il faut vraiment tout réussir pour obtenir cette huitième ou cette septième place – le résultat possible pour le 'meilleur des autres', quel qu'il soit."

"Il y a une des écuries de milieu de tableau qui s'est rapprochée du sommet. Et la grille est différente cette année. C'est ce qui m'a un peu surpris au niveau du développement, alors que tout s'est passé comme prévu. Nous savions que nous allions faire un pas en avant avec la voiture de cette année, nous étions confiants à ce sujet. Nous avons bel et bien la performance que nous espérions, simplement les autres écuries ont fait du très bon travail également. Nous restons dans cette bataille en milieu de tableau. Bien sûr, nous adorerions être au sommet et faire un bond en avant comme Aston Martin, mais cela doit être notre objectif pour l'avenir."

Propos recueillis par Mandy Curi