Magnussen prêt à accueillir Hülkenberg chez Haas en 2023

En attendant l'obtention éventuelle par Logan Sargeant de sa Super Licence qui validerait définitivement son baquet Williams pour la saison 2023, le seul volant encore officiellement disponible pour la prochaine campagne est celui aux côtés de Kevin Magnussen chez Haas. L'écurie américaine semble désormais faire face à un choix simple : conserver le titulaire actuel, Mick Schumacher, 23 ans, ou alors faire confiance à l'expérimenté Nico Hülkenberg, 35 ans.

Actuellement, la balance semble pencher en faveur de ce dernier. Une situation étonnante si l'on se souvient que l'Allemand et Magnussen ont connu des épisodes de tension par le passé, dont le plus célèbre reste le "suck my balls" envoyé par le Danois à son homologue après une passe d'armes musclée en piste lors du Grand Prix de Hongrie 2017.

Toutefois, en début d'année, lors de l'intérim assuré par Hülkenberg en remplacement de Sebastian Vettel, touché par le COVID, les deux pilotes s'étaient retrouvés à Bahreïn et avaient enfin pu discuter, entre autres, de cet épisode, en en profitant pour enterrer la hache de guerre. Alors que l'arrivée de l'homme aux 181 départs sans podium apparaît de plus en plus probable, Magnussen assure qu'il n'aurait aucun mal à cohabiter avec lui même s'il appuie sur les progrès faits selon lui par Schumacher.

"Je crois l'avoir déjà dit à plusieurs reprises, je n'ai pas du tout de problème avec Nico", a déclaré le Danois. "En fait, je le respecte en tant que pilote. Je ne le connais pas vraiment en tant que personne. Mais en tant que pilote, je l'ai toujours respecté. Je n'aurais donc aucun problème [à faire équipe avec lui]."

"Mais je n'ai pas d'opinion sur le fait qu'il doive ou non être dans la deuxième voiture. Mick fait du bon travail en ce moment. Il a eu quelques problèmes au début de l'année et quelques accidents, mais il est assurément plus rapide désormais."

Mick Schumacher et Kevin Magnussen

L'annonce la semaine passée du recrutement par Aston Martin de Stoffel Vandoorne au poste de pilote d'essai et de réserve de l'écurie en 2023, rôle actuellement occupé par Hülkenberg, sans que ce dernier ne soit d'ailleurs cité dans le communiqué qui évoque par ailleurs Felipe Drugovich, semble être un élément de plus qui aiguille vers une arrivée prochaine de l'Allemand chez Haas.

S'exprimant pour la chaîne autrichienne ServusTV durant le GP de Mexico, Hülkenberg avait déclaré : "En fin de compte, ce n'est pas ma décision. Je ne la prends pas. Il y a toujours des discussions en cours. Je suis relativement optimiste, mais il va falloir être un petit peu patient sur le sujet."

Du côté de Schumacher, Gene Haas a émis le mois dernier des critiques appuyées à son sujet mais fixé également un objectif en forme d'ultimatum, sommant le fils du septuple Champion du monde d'inscrire des points lors des GP restants cette saison : "Nous avons besoin que Mick ramène des points et nous essayons de lui donner autant de temps que possible pour voir ce qu'il peut faire. S'il veut rester avec nous, il doit nous montrer qu'il peut marquer des points supplémentaires. C'est ce que nous attendons." Depuis cette déclaration auprès d'Associated Press datant de la mi-octobre, aucun point n'a été inscrit par le pilote au #47.

Schumacher refuse en tout cas de se laisser distraire par la décision future de Haas, qui pourrait intervenir dans les prochains jours, comme il l'a indiqué lors du GP de Mexico : "Je suis ici pour faire mon travail, et je suis ici pour bien le faire. C'est donc sur cela que je me concentre principalement et c'est tout ce que je contrôle. J'essaie simplement de faire de mon mieux, et je suis là pour ça."

Avec Jonathan Noble et Oleg Karpov