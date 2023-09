Magnussen ne s'est jamais "battu si fort" pour un point

Ce dimanche à Singapour, Kevin Magnussen a mis fin à une série de neuf Grands Prix consécutifs sans marquer le moindre point. Sur l'atypique piste de Marina Bay, Magnussen s'est qualifié à une étonnante sixième place – sa seule apparition dans le top 10 cette saison, à l'exception de sa quatrième position de Miami.

Les Haas sont toutefois davantage en difficulté en course, leur gestion des pneus étant généralement plus faible que celle de la concurrence, et Magnussen n'a pas tardé à rétrograder dans la hiérarchie – tout comme son coéquipier Nico Hülkenberg, qualifié neuvième. Le Danois tenait quand même la dixième place lorsqu'il a coupé le virage 2 avant de sortir large du virage 7 dans le 36e tour, laissant filer huit secondes et pas moins de six positions.

L'intervention de la voiture de sécurité virtuelle a toutefois permis à Magnussen de chausser des pneus tendres sans perdre trop de temps ; désormais 14e, il a dépassé Zhou Guanyu et Hülkenberg dans les derniers tours, tout en profitant de l'accrochage Pérez/Albon et de l'accident de George Russell pour hériter de la dixième place – laquelle est manifestement un grand soulagement pour lui.

"C'est au moins un point. J'en suis super content", s'est délecté le pilote Haas. "Vous savez, la bataille a été dure. Je ne crois pas m'être déjà battu si fort pour un point. Mais je le voulais vraiment, vraiment, et vous savez, après ces bonnes qualifications, ç'aurait été dommage de ne rien en tirer…"

Kevin Magnussen (Haas)

"À un moment, ça se présentait mal ! Quand j'ai eu cette sortie de piste au virage 2, j'ai cru que c'était fini. Mes pneus étaient juste finis. Alors on est rentrés au stand pour chausser des tendres, et ça a vraiment bien marché. Le rythme était bon, et j'ai gagné quelques places. Puis quelques pilotes se sont accidentés et j'ai obtenu un point. Je suis donc content d'avoir fait un si grand effort pour ça."

Magnussen est prompt à reconnaître que la voiture de sécurité virtuelle a joué en sa faveur : "On a eu une opportunité, et on l'a saisie. On était prêts à en profiter. C'est ce que je dis toujours : on aborde ces courses en sachant que le rythme de course ne va pas être si bon et que la dégradation des pneus n'est pas de notre côté, et il faut juste être prêt à saisir n'importe quelle opportunité. Et on l'a fait aujourd'hui. Ça a payé."

Quant à savoir si ce week-end s'avère important pour sa confiance en lui, Magnussen a nuancé : "Ce n'est pas vraiment une question de confiance en soi. C'est juste que, vous savez, je travaille très dur pour ça. Et ça fait super plaisir quand ça porte ses fruits. Je m'entraîne à la salle, et aujourd'hui j'ai vraiment tout donné dans la voiture. Ça fait plaisir d'en tirer quelque chose. En fin de compte, on est des compétiteurs, on veut montrer [ce dont on est capable] et en tirer quelque chose."

Ce petit point permet en tout cas à Haas de reprendre deux longueurs d'avance sur Alfa Romeo à la huitième place du championnat des constructeurs, avec douze points au compteur contre dix pour la structure de Hinwil.

Propos recueillis par Adam Cooper