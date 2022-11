Magnussen est parti en pole : "J'ai oublié d'en profiter"

Parti en pole position de la course sprint à Interlagos, Kevin Magnussen a gardé les pieds sur terre et admet d'ailleurs ne pas avoir vraiment profité de ce privilège, concentré qu'il était sur une mission plus réaliste. Impeccable au départ, le pilote Haas a mené l'épreuve avant de s'incliner face à Max Verstappen puis à des poursuivants plus rapides. Tout au long des 24 tours, le Danois s'est attaché à ne pas lutter plus que de raison quand le jeu n'en valait pas la chandelle. Une stratégie récompensée par le point de la huitième place, position depuis laquelle il prendra son envol ce soir pour le Grand Prix.

"Ça s'est passé presque aussi bien qu'on aurait pu l'espérer", résume le héros des qualifications. "Le rythme n'était pas assez bon pour garder Norris derrière nous, il était un peu trop rapide. Mais on a quand même marqué un point, on a mené quelques tours et on est partis de la pole position pour la première fois, ce qui était génial."

"J'ai oublié d'en profiter. Je m'occupais de mes pneus et j'essayais de me mettre dans le rythme donc je n'y ai pas vraiment pensé. Je me battais pour la septième ou la huitième place, dans ces environs, donc j'essayais de préserver mes pneus. Je savais que les gars derrière allaient me doubler, j'ai simplement essayé de perdre le moins de temps possible pour finir le plus haut possible. […] Cette année, je ne m'attendais pas vraiment à ça donc je ne pensais pas vraiment... C'est amusant, on savait que l'on ne se battait pas pour la victoire même si on était en pole position, ce qui est un peu étrange, mais j'imagine que c'est la Formule 1."

Le point glané au terme de ce sprint est d'autant plus précieux que Haas est à la lutte avec AlphaTauri pour la huitième place du championnat constructeurs et compte désormais deux petites longueurs d'avance sur l'écurie italienne à ce stade. Chaque point comptera et c'est la seule chose que Magnussen et son équipe avaient en tête malgré la situation étonnante dans laquelle ils se sont retrouvés aux avant-postes.

"J'ai senti que [l'équipe] était très concentrée", souligne le poleman. "Ils ont mis toute l'euphorie de [vendredi] de côté pendant un instant et se sont concentrés sur ce qu'il y avait à faire [lors du sprint]. Quand on s'en ira, on pourra repenser à la joie des qualifications et de la pole position [...] mais quand il y a une tâche à accomplir comme le sprint d'aujourd'hui, il est important de se concentrer sur ce qui compte."

Car les soucis récurrents de Haas sur les longs relais ne se sont naturellement pas volatilisés, avec une dégradation pneumatique que la VF-22 peine à gérer et qui inquiète logiquement le pilote danois pour la course ce dimanche.

"À chaque fois que l'on se fait dépasser, nos pneus souffrent beaucoup plus", explique-t-il. "Je me suis fait dépasser pas mal de fois dans cette courte course donc j'espère que les pneus seront en meilleur état pour la course de demain. J'espère qu'en partant huitième, on pourra se mettre dans le rythme et finir dans ces environs. […] À chaque fois que je me faisais dépasser, pendant un demi-tour, j'abîmais un peu plus mes pneus donc ce n'était pas idéal pour l'usure et la dégradation. Mais peut-être que ce sera mieux [dimanche]."

Lire aussi : Ces polemen d'un jour qui ont marqué la Formule 1