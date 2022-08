Magnussen : "Pas d'inquiétude" concernant les évolutions Haas

Jusqu'à présent, Haas F1 Team n'a pas marqué le moindre point avec ses nouvelles pièces. Kevin Magnussen avait eu la primeur de cet unique package majeur d'évolutions en Hongrie, mais il n'avait atteint que la 13e place en Q2 et avait vu sa course gâchée par un drapeau noir à disque orange.

Cette fois, à Spa-Francorchamps, les deux monoplaces disposaient de ces améliorations, mais Mick Schumacher et son coéquipier ne se sont qualifiés que 15e et 18e respectivement, franchissant la ligne d'arrivée 17e et 16e. "Le rythme n'était pas vraiment là", reconnaît Magnussen, toutefois prompt à souligner qu'il n'était qu'à 13 secondes de la dixième place.

"Je pense que le groupe de voitures devant n'était pas si loin, et l'avant de ce groupe était dans les points. Nous avons fini 16e, vers le fond du peloton, ce qui n'est jamais génial, mais il n'aurait pas fallu un rythme largement meilleur pour être dans cette bataille, dans ce groupe qui se battait pour les points."

D'après Schumacher, relégué en fond de grille par une pénalité moteur, c'est le manque de vitesse de pointe qui a handicapé les Haas en Belgique, avec un aileron arrière créant trop de traînée à son goût. "Malheureusement, il semble que cette vitesse de pointe nous manque, ce qui crée très peu d'opportunités pour que nous restions dans notre position ou que nous gagnions du terrain. Nous essayons juste de limiter les dégâts. Espérons pouvoir attaquer à nouveau à Zandvoort."

Mick Schumacher (Haas VF-22)

Les pilotes Haas font effectivement preuve d'espoir en vue du Grand Prix des Pays-Bas, disputé sur une piste très sinueuse. "Zandvoort est un circuit très différent, espérons qu'il nous conviendra mieux", indique Magnussen. "On a vu que [Spa] et Bakou ont été des pistes dures pour nous. Je m'attends donc à ce que Monza soit une autre piste qui n'est pas parfaite pour nous. Entretemps, nous aurions Zandvoort qui devrait être bien meilleur, comme beaucoup d'autres circuits."

Ainsi le Danois ne s'inquiète-t-il pas encore quant à l'efficacité des évolutions. "Nous travaillons à fond sur la voiture dont nous disposons actuellement, et je ne crois pas qu'il y ait d'inquiétude concernant le package. On veut toujours faire mieux, évidemment, mais nous y arriverons, nous allons travailler avec cette voiture et en tirer davantage de temps au tour. Nous savions que cette piste n'allait pas être parfait pour nous, comme Bakou", conclut-il.

Rappelons que Haas n'a marqué de points que lors de deux des dix derniers Grands Prix (dont un très fructueux en Autriche), maintenant une avance de cinq unités sur AlphaTauri et dix longueurs sur Aston Martin.

Propos recueillis par Adam Cooper et Matt Kew