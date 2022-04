Magnussen surpris par son rythme en course

Si Kevin Magnussen n'a pas donné l'impression de s'être tenu éloigné des circuits de F1 pendant un an en terminant cinquième au Grand Prix de Bahreïn, les douleurs au cou que le pilote Haas a ressenties pendant les qualifications du Grand Prix d'Arabie saoudite nous l'ont rappelé. Et avec 50 tours du circuit de Djeddah au programme dimanche soir, il y avait de quoi se faire du souci pour la forme du Danois.

Pourtant, Magnussen a répondu présent en décrochant la neuvième place à l'arrivée. Certes, les douleurs n'ont pas disparu mais le rythme de course, moins élevé qu'en qualifications, lui a permis de se préserver.

"C'est très douloureux", a-t-il indiqué à l'arrivée. "Vous savez, c'est un peu plus facile en course. Les temps au tour sont un peu plus lents et les vitesses dans les virages [moins élevées] parce que l'on a de l'essence et que les pneus ne sont neufs que pour un tour. Les vitesses sont un peu plus basses, ça aide un peu. Et on peut [se détendre] pendant la course. C'est plus difficile à faire en qualifications parce que c'est vraiment rapide, il faut avoir un contrôle total."

Magnussen faisait partie des rares pilotes ayant choisi de prendre le départ en pneus durs, le reste du peloton faisant confiance aux gommes mediums. S'étant préparé à souffrir, il a pourtant eu le plaisir de constater l'inverse : malgré des pneus moins performants que les mediums, le Danois est resté accroché au bon wagon dans le milieu de peloton.

"J'étais super heureux [avec ces pneus]", a-t-il ajouté. "Nous n'étions même pas plus lents que les gars devant, qui étaient en mediums. Donc j'ai été plutôt surpris de pouvoir rester derrière eux et d'être avec eux parce que nous nous attendions à reculer et, je ne sais pas, ne pas être dans ce paquet. Donc je suis super heureux. L'équipe a fait un excellent travail avec la voiture une fois de plus. Nous avons fini juste derrière [Pierre] Gasly, et nous étions beaucoup plus rapides que lui. Donc on peut toujours regarder en arrière et... je ne sais pas."

Magnussen sait une chose toutefois, il était plus rapide qu'un certain septuple Champion du monde dans les derniers tours de course. Lorsque Lewis Hamilton est sorti des stands avec des pneus mediums neufs, à neuf tours du but, il avait 1,5 seconde de retard sur Magnussen. Sur la ligne d'arrivée, l'écart était passé à 9,6 secondes. "Nous étions plus rapides que lui, ce qui a été assez surprenant", a simplement commenté Magnussen.