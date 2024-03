Malade, Sainz ne sera "probablement pas à 100%" en qualifications

Absent lors de la journée média du Grand Prix d'Arabie saoudite mercredi, Carlos Sainz a fait un retour discret dans le paddock ce jeudi à l'occasion des premiers essais libres du week-end. Contrairement au Grand Prix de Bahreïn de la semaine passée, où l'Espagnol avait pris l'ascendant sur son coéquipier Charles Leclerc, c'est le Monégasque qui a mené la charge du Cheval cabré, prenant un dixième d'avance sur Sainz en EL1 et près de trois en EL2.

Pour Sainz, la mission du jour était de prendre ses marques sur le circuit de Djeddah sans s'user, compte tenu de son état, et s'il s'attend à aller mieux vendredi et samedi, le pilote Ferrari se prépare à être toujours handicapé en qualifications.

"Ça a évidemment été une journée très difficile après m'être senti malade [mercredi]. Les dernières 24 heures ont été difficiles pour moi", a-t-il résumé. "Aujourd'hui, il s'agissait vraiment d'essayer de me mettre en piste et d'apprendre autant que possible de la voiture sans vraiment repousser les limites car je n'étais pas encore en état, mais nous avons réussi à boucler le programme sans problème. J'espère que je me sentirai mieux demain, même si je ne serai probablement pas à 100%. Mais me sentir mieux me permettra d'être plus à la limite et de faire un bon samedi."

Le profil du circuit de Djeddah est nettement différent de celui de Bahreïn, en raison de ses nombreuses lignes droites et de son premier secteur tortueux rendant le tour particulièrement intense. En conséquence, Sainz a été davantage poussé dans ses retranchements, ce qui explique selon lui le retard pris par Ferrari sur Red Bull et Aston Martin, les écuries les plus performantes en essais libres.

"La piste a beaucoup d'adhérence, le tarmac est très adhérent, les vitesses sont élevées, ce qui la rend difficile d'un point de vue physique. Et c'est beaucoup plus exigeant pour la voiture, mais aussi pour le pilote. Donc [ça a été] une journée délicate, comme je l'ai dit, mais nous avons réussi à faire ce qu'il fallait. Maintenant, nous allons respirer un peu et revenir plus forts demain", a-t-il promis.

"C'était plus dû à moi qu'à la voiture pour être honnête. C'est pourquoi il est très difficile de lire les temps au tour aujourd'hui. Mais demain, il y aura les qualifications, nous allons tout préparer et essayer [d'être performants]. Dimanche sera une journée un peu différente, car aujourd'hui mes relais longs n'ont pas été idéaux."