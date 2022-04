Malchanceux, Alonso estime qu'il devrait "avoir 25 ou 30 points"

Encore un abandon pour Fernando Alonso. Après celui vécu à Djeddah (pour une casse mécanique à une dizaine de tours de l'arrivée), l'Espagnol tapait le mur en Q3 à Melbourne, après que sa direction assistée l'ait lâché en plein tour. À Imola, malgré des qualifications réussies le vendredi, Alonso a glissé au classement durant le sprint, avant de ne parcourir que cinq tours le dimanche.

Au départ du Grand Prix, Mick Schumacher s'est trouvé à l'intérieur de l'Alpine d'Alonso et a perdu le contrôle de sa Haas sur le vibreur humide de la chicane de Tamburello. Une glissade qui a vu l'Allemand percuter son adversaire : une touchette assez légère en apparence, mais qui allait avoir des conséquences importantes sur la course d'Alonso. Car cinq tours plus tard, une partie de son ponton se détachait en pleine ligne droite, contraignant alors le pilote à l'abandon.

Après quatre Grands Prix, Alonso ne compte que deux points et se classe 15e, bien loin des 20 unités de son coéquipier Esteban Ocon. "Je préfère mieux terminer la saison plutôt que de la commencer sur une bonne note et mal la finir", s'est rassuré l'Asturien après son abandon. "Si j'avais le choix, alors je ferais comme ça, pour terminer l'année sur une meilleure performance. Mais en même temps, quand vous voyez les courses à la télé – et j'en ai trop vu sur les quatre premières – , et que vous n'avez que deux points au championnat alors que je devrais en avoir 25 ou 30, c'est douloureux."

Alonso est également revenu sur ses "nombreux moments de malchance" en 2022, estimant que ce Grand Prix d'Émilie-Romagne n'était qu'un "exemple de plus". Mais le double Champion du monde n'est pas du style à baisser les bras et a préféré se remémorer la saison précédente, quand il avait très mal débuté sa campagne. "L'an passé, après Imola, je n'avais qu'un seul point, la saison était un peu compliquée à ce stade. Puis nous avons finalement terminé assez haut au championnat, en étant plutôt compétitifs. Voyons si nous pouvons en faire de même cette année."

Malheureusement pour Alonso, le contact avec Schumacher a endommagé son nouveau fond plat, introduit spécialement pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Des réparations seront nécessaires, et il n'est pas certain de voir la pièce être utilisée pour la prochaine manche, à Miami. "Tout le monde sera d'accord pour dire que nous avons été extrêmement malchanceux", a poursuivi le double Champion du monde. "Nous avons des problèmes de fiabilité, nous avons eu ce souci en Australie pendant les qualifications. Aujourd'hui, tout le monde se touche au départ et personne n'a de problème, leurs voitures ont l'air d'être indestructibles. Mais nous, on a juste un petit bisou de Mick, et la voiture est complètement détruite. Je ne sais même pas si ce plancher sera prêt pour Miami. On subit beaucoup de conséquences qui sont hors de notre contrôle, uniquement à cause de choses extérieures, et c'est plutôt douloureux."

