Mansell et Dix inspirent la nouvelle collection emblématique de la F1

La Formule 1 s'est associée à Puma pour lancer sa toute première gamme de vêtements en collaboration, alors que la discipline continue à construire son identité "cool" auprès d'un public de plus en plus nombreux. Avec un design très noir et simpliste, de nombreux vêtements arborent un logo F1 moderne très visible, mais ils ont également été conçus pour refléter certaines des caractéristiques les plus emblématiques de la discipline.

"Nous avons étudié un grand nombre de matériaux différents pour tenter de nous inspirer et deux éléments clés en sont ressortis", explique Stefano Favaro, directeur de la création. "L'un d'eux était le drapeau à damier et l'autre était l'une des combinaisons de course de Nigel Mansell, à l'époque où il pilotait chez Williams, que j'ai choisie parce qu'il était l'un de mes pilotes préférés !"

"Toutes les combinaisons de course de l'époque étaient très similaires. Avant, les pilotes étaient presque traités comme des panneaux publicitaires vivants, et nous voulions intégrer un peu de tout cela. Le drapeau à damier est un autre élément clé que nous avons transposé, à la fois dans un graphisme subtil et dans les lignes de coupe de certains vêtements, qui s'inspirent du geste et du mouvement que l'on fait en agitant le drapeau."

Renforcer l'identité "cool" de la F1

Les designers ont été chargés de créer une nouvelle façon pour les fans de se connecter au sport, en s'appuyant sur les récents succès obtenus auprès de nouveaux publics. Dans la plupart des sports, les équipes sont reines lorsqu'il s'agit d'habiller les fans, mais Favaro pense que la popularité que la Formule 1 acquiert aujourd'hui grâce à ses propriétaires actuels est en train de changer la donne.

"Les gens ont vraiment tendance à vouloir faire partie d'une communauté et, de nos jours, ils soutiennent peut-être une équipe, mais ils veulent aussi avoir le sentiment de faire partie d'une tribu, comme nous l'appelons", explique-t-il. "Il peut s'agir de la tribu du football, de la tribu du basket-ball ou, désormais, de la tribu de la F1. Il n'est donc pas nécessaire d'être fan d'une équipe."

"Les jeunes ont de plus en plus tendance à vouloir faire partie de quelque chose et je pense que la F1 peut répondre à ce besoin. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'être un fan de Ferrari, Mercedes, Red Bull ou autre, vous pouvez être un fan de la discipline en elle-même. C'est l'intention de la F1, ils veulent vraiment amener ce sport vers les fans d'une manière plus spectaculaire."

"À Miami et à Vegas, la F1 a réussi à attirer plus de monde, et il y a clairement un niveau d'excitation jamais atteint auparavant. À l'instar de l'UEFA ou de la FIFA dans le football, où il y a beaucoup de compétition mais aussi un sentiment de communauté, dans le monde de la F1, le 'sentiment de famille' est plus fort, et l'objectif d'offrir plus de divertissement est partagé."

Les stylistes de Puma ont été chargés de développer la gamme streat wear de la F1 pour l'adapter à sa formule dynamique et en mouvement, tout en proposant une collection de vêtements de travail adaptés à ceux qui opèrent dans le paddock pendant les week-ends de course.

Le rythme et le mouvement étaient au cœur de la conception des deux collections, mais comment intégrer la vitesse dans un vêtement ? "C'est difficile, mais avec la F1, nous avons de la chance", sourit Favaro. "Pour moi, le logo de la F1 est déjà un symbole de vitesse. C'est un logo cool et nous voulions faire passer un message avec cette collection, c'est pourquoi nous y sommes allés un peu fort !"

"Le logo change également. Peu de gens le savent, mais il existe une version plus longue du logo, qui évoque davantage la vitesse. Nous n'avons jamais eu une image de marque aussi importante dans une position aussi proéminente, et c'est parce que nous aimons vraiment l'aspect performance et vitesse de ce logo. C'est ce qui est vraiment unique."

Une course contre la montre

Les créateurs ont été mis au défi de créer les nouveaux vêtements au rythme de la F1, avec seulement deux mois entre la réception du cahier des charges et la finalisation de la collection. Tout comme les designers des équipes, ceux des vêtements ont travaillé à toute vitesse, dans le but non seulement de livrer à temps pour le début du championnat, mais aussi de penser aux prochaines saisons à venir.

"Le temps était vraiment compté", se souvient la styliste Minh Trang Luong. "Le processus de conception, les retours, le développement, tout devait se dérouler très rapidement, ce qui exigeait de tous les membres de l'équipe qu'ils restent très concentrés et réactifs. Nous avons également dû réagir très rapidement aux retours du marché, mais l'équipe de la F1 s'est montrée très ouverte, constructive et réactive, ce qui a bien fonctionné."

En ce qui concerne les matériaux, l'équipe s'est inspirée de l'un des plus emblématiques utilisés en F1, et qui est de plus en plus visible sur les voitures cette saison : la fibre de carbone. Évidemment, l'utilisation de ce matériau dans les vêtements serait un peu rigide, mais l'équipe a trouvé une solution originale.

"Lorsque nous utilisons le grand logo F1 à l'avant, nous voulions reproduire exactement cette texture", explique Favaro. "Au début, nous avions une texture différente pour les lignes, toujours dans le but de transmettre cette sensation de vitesse. Mais pour la rendre plus authentique au monde de la F1, où la fibre de carbone est vraiment présente, nous avons ajouté cette texture de manière très subtile."

"La collection de vêtements d'équipe est composée de matériaux techniques fonctionnels : des tissus imperméables très agréables au toucher et coupe-vent. Pour le paddock, nous avons également utilisé des tissus ultra légers. Mais pour la collection grand public, nous avons travaillé avec des matériaux de base plus conventionnels, car la familiarité des matériaux est essentielle pour des vêtements de la vie quotidienne."

Il était important de créer un lien fort entre les vêtements d'équipe et la collection grand public, pour que les fans se sentent partie intégrante du paddock, et Trang Luong ajoute : "En passant de la piste à la rue, nous avons essayé de transposer des éléments tels que l'emplacement du logo ou les lignes de coupe. La plupart du temps, les vêtements d'équipe ont une coupe droite et donc un aspect athlétique, tandis que les vêtements de ville ont une coupe plus décontractée."

La gamme comprend notamment un blouson tissé, dont le dos est orné d'un gros lettrage "Formula 1", d'une couronne de lauriers classique et des mots "Forever. Faster", ainsi qu'un débardeur pour femmes qui, selon Favaro, est l'un des premiers modèles de ce style que Puma ait jamais réalisé pour le sport automobile.

La question qui se pose maintenant est de savoir si la F1 réussira à commercialiser des vêtements aussi bien qu'elle a réalisé des documentaires et qu'elle a suscité l'intérêt des fans. "D'après les premiers échos, la collection a été plutôt bien accueillie", répond Favaro. "Elle représente quelque chose de nouveau et nous verrons comment les gens s'y identifient, mais il s'agit d'une collection en cours d'élaboration et il y a certainement d'autres choses à venir."

"Nous devons établir cette identité sur plusieurs saisons. Nous avons déjà conçu la gamme 2025, nous sommes encore en train de travailler sur l'automne 2025 et nous commençons déjà la collection 2026. Ce n'est donc pas fini. Elle va devenir encore plus compétitive, plus emblématique et encore plus excitante."