Mario Andretti voit chez Colton Herta "des qualités dignes de la Formule 1"

Le nom Herta n'est pas inconnu pour les fans d'IndyCar les plus anciens. Dans les années 1990, Bryan Herta, avec la célèbre monoplace blanche et noire du Team Rahal, a signé quelques succès bien qu'il n'ait jamais pu prétendre au titre outre-Atlantique. Mais aujourd'hui, Colton Herta, son fils, est en passe de devenir la nouvelle superstar de l'IndyCar.

Âgé de 21 ans, Colton Herta a déjà remporté quatre épreuves aux États-Unis et évolue cette saison dans la #26 d'Andretti Autosport, un siège précédemment occupé par Zach Veach. Selon Mario Andretti, dont l'équipe familiale a permis à Herta de remporter son quatrième succès en IndyCar à St. Petersburg, dimanche dernier, l'avenir du jeune pilote se trouve en Europe. Le Champion du monde de Formule 1 1978 estime que l'annonce d'un deuxième Grand Prix aux États-Unis, à Miami, représente le moment idéal pour que le jeune homme fasse le grand saut en catégorie reine.

"Je pense que les États-Unis sont probablement le seul pays de la planète capable d'accueillir correctement deux Grands Prix de Formule 1", déclare Andretti, interrogé par Motorsport.com. "Honnêtement, je pense que le nombre de fans de F1 aux États-Unis est sous-estimé mais ils ont besoin d'être stimulés. La seule chose qui manque vraiment est [l'arrivée] d'un pilote américain. Je soutiens Colton à fond. [Aller en F1] a toujours été son objectif. Il est très calme et humble, il n'est pas agressif. J'y vois des qualités dignes de la Formule 1."

"Je suis vraiment fan de Colton, je suis toujours dans son stand pendant les courses. Il est calme et serein, j'adore ça. Il peut s'adapter à n'importe quelles conditions, ce qui est la clé. On entend souvent les gens se plaindre : 'C'est trop glissant, il y a trop de vent'. Les conditions sont les mêmes pour tout le monde, trouve un moyen pour être rapide ! Et [Herta] y arrive à chaque fois, j'adore."

En plaçant les talents américains dans des équipes de pointe en Formule 1, Andretti assure que les États-Unis auraient de quoi s'extasier. Mais pour y parvenir, l'Américain pense que Herta, plus jeune vainqueur d'une course en IndyCar, à 18 ans, doit être recruté le plus tôt possible.

"Il faut un pilote américain dans une équipe de premier plan, pas à l'arrière du peloton", ajoute-t-il. "En ayant un pilote américain signant de bons résultats en F1, les États-Unis deviendraient fous. Mercedes vend beaucoup de voitures ici, c'est un marché énorme. Imaginez ce qu'ils pourraient faire avec [Herta]. Cela augmenterait aussi les audiences à la télévision. Mais cela doit se faire d'ici un an ou deux, sinon ils considéreront [Herta] comme trop vieux. Il a 21 ans, donc c'est le bon moment."

Cependant, l'obtention de la Super Licence est nécessaire pour rejoindre les grilles de départ de la Formule 1. Au grand regret du Champion du monde, les États-Unis ne disposent pas du même traitement que la Formule 2, où les trois premiers pilotes du classement général reçoivent les 40 points requis pour valider la Super Licence. "Je comprends qu'il y ait un manque de tests et des restrictions pour la Super Licence", reconnait Andretti. "Mais ce jeune Russe [Nikita Mazepin, ndlr] a une Super Licence et les gars au plus haut niveau ici [aux États-Unis] ne peuvent pas en avoir une ? Il y a quelque chose qui ne va pas !"

