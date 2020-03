Photos - Toutes les victoires de Mark Webber en F1

Le 3 mars 2002, Mark Webber disputait sa première course en Formule 1 pour le compte de Minardi et terminait à une inattendue et prometteuse cinquième place. Passé par Jaguar puis Williams dans les années suivantes, il n'a pas connu la réussite escomptée et a fait son retour chez Jaguar, devenu Red Bull, en 2007.

Il a toutefois fallu attendre 2009 pour qu'il remporte le premier de ses neufs succès. Parmi ceux-ci, quatre ont été obtenus en 2010, année durant laquelle il a joué le titre jusqu'à la dernière course avant d'être battu par Sebastian Vettel. En 2011 et 2012, il a ajouté trois nouvelles victoires à son palmarès avant une année blanche en 2013, qui sonna le glas de sa carrière en F1 et mena à son départ chez Porsche en endurance.

