Webber conseille à Vettel de ne pas être trop dur envers lui-même

Sebastian Vettel s'est lancé dans un nouveau défi en rejoignant Aston Martin cette saison, après six ans passés chez Ferrari. Les deux dernières saisons du quadruple Champion du monde en rouge ont été émaillées de plusieurs erreurs et de performances en déclin, notamment face à son équipier Charles Leclerc.

Les deux premiers Grands Prix de la saison n'ont pas permis à Vettel de rassurer sur son niveau. Gêné par un drapeau jaune en qualifications à Bahreïn, il n'a pris que la 18e place en qualifications, avant d'être pénalisé pour ne pas avoir suffisamment ralenti. Sa course a été marquée par un contact avec Esteban Ocon et il n'a franchi la ligne d'arrivée qu'au 15e rang, recevant une nouvelle pénalité pour cet incident. À Imola, les ennuis se sont répétés et il n'a pas pu jouer les points.

Mark Webber, qui a côtoyé Vettel pendant cinq ans chez Red Bull, estime que pour relever la tête, son ancien équipier doit rapidement prouver qu'il est encore capable de briller, et pour ce faire éviter de trop ruminer ses erreurs. "Il est le premier à se critiquer", a déclaré l'Australien à RaceFans. "Il va certainement être vraiment dur envers lui-même. C'est très facile de se laisser déborder par ce genre de choses."

"Et maintenant, sa mission est de faire en sorte que ça ne devienne pas hors de contrôle, qu'il puisse se remettre en selle et avoir des sensations avec cette voiture. Parce que peu importe votre nom ou votre palmarès, il faut répondre aux attentes tous les ans en Formule 1 et il le sait très bien. Donc les six ou sept prochaines courses seront cruciales pour lui."

L'ambiance entourant Sebastian Vettel pourrait l'aider à progresser. C'est avec une certaine aigreur qu'il a quitté la Scuderia, cette dernière ayant choisi de le remplacer par Carlos Sainz avant même le début de la saison 2020. Webber pense que l'ambiance était devenue trop pesante pour Vettel chez Ferrari ces dernières années, s'appuyant notamment sur certaines images de la série documentaire de Netflix sur la F1, et qu'il sera "plus heureux" chez Aston Martin.

"C'est vraiment très dur de savoir comment tout ça s'est passé. Mais je pense que c'est assez clair, j'ai un peu regardé Drive to Survive et s'il en ressort quelque chose, c'est qu'être chez Ferrari a dû être assez dur pour lui. Donc il a cherché un changement d'ambiance. Mais on est toujours jugé sur ce qu'on fait dans la voiture."

Webber est convaincu que même si Aston Martin fera son maximum pour aider Vettel, c'est au principal intéressé de prendre les choses en main et qu'il peut "sortir de cette situation de pourrissement" s'il retrouve rapidement un bon rythme.

