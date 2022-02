Marko : Avant 2021, Verstappen "explosait ou râlait" facilement

Champion en titre de Formule 1, Max Verstappen n'a pas connu que des moments faciles dans la catégorie reine du sport automobile. C'est à dix-sept ans seulement que le jeune Néerlandais a fait ses débuts dans l'élite, et pendant ses premières saisons, son potentiel évident était accompagné d'une propension à multiplier les accidents.

Au fil du temps, Verstappen est devenu plus constant, les sorties de piste et accrochages se sont raréfiés, et il a manifestement gagné en sagesse également. C'est ce qu'a expliqué Helmut Marko dans un entretien pour le livre Formule Max écrit par les reporters de Motorsport.com Pays-Bas, Erwin Jaeggi et Ronald Vording, lorsque ce dernier lui a demandé dans quelle mesure le Max Verstappen d'aujourd'hui était différent de celui qui a remporté sa première victoire en 2016.

"Il a gagné en maturité", a analysé Marko, conseiller sportif de Red Bull. "La différence est que, par exemple, si nous avions des problèmes en essais libres [en 2021], il restait calme. Les années précédentes, il explosait ou râlait dans les stands. Maintenant, il sait qu'il n'y peut rien et que les ingénieurs n'y peuvent rien non plus. Ainsi, il se concentre bien davantage sur la séance suivante ou l'opportunité suivante. L'impatience qu'il avait auparavant était également visible en course de temps à autre, par exemple quand les retardataires ne s'écartaient pas. Il a vraiment appris ça avec le temps."

Marko a donné pour exemple de l'impatience de Verstappen le Grand Prix de Chine 2018, où Red Bull avait profité d'une intervention de la voiture de sécurité pour chausser des pneus neufs, se plaçant en position idéale pour jouer la victoire face aux Mercedes et aux Ferrari. Verstappen était toutefois sorti de la piste en tentant de dépasser Lewis Hamilton, se faisant ainsi doubler par son coéquipier Daniel Ricciardo ; il avait ensuite lancé une attaque trop optimiste sur Sebastian Vettel, provoquant une collision à l'épingle. Résultat : Verstappen ne s'était classé que cinquième, alors que Ricciardo avait gagné.

"Je me rappelle un accrochage complètement évitable en Chine avec Vettel, qui lui a coûté la victoire", a assuré Marko, même si Verstappen était déjà derrière son coéquipier à ce stade. "Ricciardo a gagné cette course, mais Max était devant et a perdu la course à cause de cet accrochage. La grande leçon est : il voulait être devant à chaque séance et dans toutes les circonstances, même s'il n'y avait pas besoin d'être devant. Il a dû mettre ça de côté pour pouvoir être performant sur une distance de course. Il y avait une étrange divergence, car il a prouvé pouvoir être performant sur une distance de course lors de son tout premier Grand Prix pour Red Bull."

"Après, il a connu ces moments évitables, surtout avec Vettel en Chine. Il n'avait qu'à attendre un virage de plus et ç'aurait été un dépassement facile. Mais dieu merci, ce sont la jeunesse et l'inexpérience. Cela montre qu'il est un être humain, après tout."

