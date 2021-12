Marko s'excuse et prévient : "Nous ne ferons rien de déloyal"

Dirigeant aux prises de positions tranchées et connu pour ses déclarations sans filtre, Helmut Marko a toutefois fait machine arrière après les propos qu'il a tenus dans la foulée du Grand Prix d'Arabie saoudite. Au terme d'un avant-dernier épisode de la saison où se sont multipliés les incidents entre les prétendants au titre, le consultant spécial de Red Bull avait tancé la FIA et les commissaires en estimant que son écurie n'était pas traitée de la même manière que Mercedes.

Dans le viseur de l'Autrichien sur le moment, la pénalité de cinq secondes infligée à Max Verstappen pour sa défense sur Lewis Hamilton au virage 1, mais aussi et surtout l'ouverture d'une enquête après l'accrochage entre les deux pilotes. Un peu plus tard, celle-ci avait débouché sur une nouvelle pénalité de dix secondes, Verstappen étant accusé de s'être livré à un "brake-test".

"Nos ingénieurs préparent [des preuves] que Max a été constant avec son freinage, il n'a pas fait de brake-test comme Hamilton l'a dit", avait alors déclaré Helmut Marko à Motorsport.com. "Ensuite, il a percuté notre voiture, il a malheureusement fait deux coupures dans le pneu arrière. C'était tellement grave que nous ne pouvions plus attaquer. Nous avons dû perdre de la vitesse."

"C'était la première chose. Ensuite, au deuxième départ, Hamilton avait plus de dix longueurs de retard. [Sebastian] Vettel a été pénalisé à Budapest quand il a fait ça. Mais avec cette manœuvre, il [Hamilton] a mieux préparé son pneu pour le départ. Ensuite, il a poussé Max, aucune réaction. Donc nous avons l'impression de ne pas être traités de la même façon."

Le rapport des commissaires a toutefois établi que Verstappen avait bel et bien freiné devant Hamilton et que son pilotage "erratique" devait être sanctionné. De nouveau interrogé par nos confrères allemands de F1Insider, Marko a reconnu son erreur et a présenté des excuses : "Au moment de l'interview télévisée, j'ai transmis exactement les informations que j'avais précédemment reçues des ingénieurs. Il est évident qu'ils se sont trompés, alors je suis désolé."

Avant l'épilogue du duel pour le titre, ce week-end à Abu Dhabi, Red Bull insiste sur sa volonté de voir la confrontation se conclure proprement et sans polémique.

"Espérons que le triste chapitre de l'Arabie saoudite est désormais clos", insiste Marko. "Dans tous les cas, nous sommes simplement tournés vers la suite. Nous voulons gagner à Abu Dhabi, et ainsi remporter le titre. Nous ferons tout pour ça, mais nous ne ferons rien de déloyal. En Arabie saoudite, nous avions déjà le rythme pour suivre Hamilton. Le tracé d'Abu Dhabi devrait nous être plus favorable."