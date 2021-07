Marko : "Gasly a changé" par rapport à l'ère Red Bull

On le sait, Helmut Marko n'est pas du genre à distribuer les compliments à tour de bras. Apprécié par les pilotes pour sa franchise, mais également redouté pour son caractère impitoyable, le conseiller sportif de Red Bull n'avait pas franchement goûté le premier passage de Pierre Gasly chez Red Bull – douze courses particulièrement infructueuses au début de la saison 2019, lors desquelles le Français était régulièrement relégué à une demi-seconde de son coéquipier Max Verstappen.

Protégé de la marque au taureau depuis plus de sept ans désormais, Gasly impressionne toutefois depuis sa rétrogradation chez Toro Rosso/AlphaTauri il y a deux ans de cela, dominant ses coéquipiers Daniil Kvyat et Yuki Tsunoda, et s'illustrant tout particulièrement en qualifications avec des performances de premier choix. Pour couronner le tout, grâce à ses coups d'éclat, il a signé la plupart des podiums de l'écurie basée à Faenza depuis la fondation de Minardi en 1985 : trois, dont sa célèbre victoire au Grand Prix d'Italie 2020.

Gasly n'en démord pas, il n'est plus le même homme. "C'est clair que je suis un peu différent de quand j'étais chez Red Bull", a-t-il récemment déclaré à Sky Sports F1, ne cachant pas son ambition d'un retour dans l'écurie mère. "J'ai plus d'expérience, je pense avoir une idée claire de ce dont j'ai besoin de la part de l'équipe, de la voiture et aussi de moi-même. Et de l'autre côté, l'équipe me donne tout ce dont j'ai besoin – et tout ce que je demande – pour être compétitif."

"Je pense aussi être le meilleur Pierre de ces quatre dernières années : plus complet, un peu plus expérimenté, avec de meilleures idées, plus de clairvoyance, ainsi que les responsabilités que j'ai au sein de l'équipe. Je prends vraiment du plaisir, je mène l'équipe dans la direction que je veux. C'est très appréciable."

Dans un entretien exclusif avec Motorsport-Total.com, média affilié à Motorsport.com, Helmut Marko a justement réagi aux propos de Gasly et a salué les performances actuelles de son pilote : "Je suis complètement d'accord avec lui. C'est le meilleur Gasly que nous ayons vu jusqu'à présent. Pour l'instant, cette question [d'un retour chez Red Bull] ne se pose pas. Mais bien sûr, il y a un danger quand on court aux côtés de Verstappen. On voit comme [Sergio] Pérez est à la peine en qualifications. Mais Gasly a changé. J'ai eu une longue conversation avec lui, récemment, à Graz. Il ne réagit pas de la même manière que lorsqu'il était chez Red Bull Racing, et il n'a pas les mêmes performances."

En 2021, Gasly a infligé un 9-0 à son coéquipier Yuki Tsunoda en qualifications, s'est qualifié dans le top 6 à sept reprises et a marqué 39 des 48 points d'AlphaTauri. Ainsi, lorsqu'il lui est demandé si la petite Scuderia pourrait se battre avec McLaren et Ferrari si elle comptait deux pilotes comme Gasly dans ses rangs, Marko affirme : "Oui, ce serait possible."

"Un facteur est que Tsunoda ne finit pas régulièrement dans les points, contrairement à Gasly. L'autre est qu'AlphaTauri a connu deux ou trois courses où l'écurie n'a pas été capable de libérer le potentiel de la voiture. Mais en général, oui, c'est l'objectif. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous maintenons Gasly comme leader de l'équipe chez AlphaTauri." Cependant, il convient de souligner que même si Tsunoda avait fini toutes les courses juste derrière Gasly, AlphaTauri n'aurait que 66 points à son actif, contre actuellement 141 pour McLaren et 122 pour Ferrari.

Avec Christian Nimmervoll