Marko : Gasly "ne s'en serait jamais sorti" chez Red Bull

Gasly a disputé la première moitié de saison chez Red Bull, où son meilleur résultat a été une quatrième place à Silverstone, avant d'être remplacé par Alex Albon après la trêve estivale. Pour Marko, le Français, auteur d'un podium surprise à Interlagos, a su remettre sa carrière sur de bons rails. "Il s'est remis, et désormais nous voyons le vrai Pierre", a déclaré l'Autrichien à Motorsport.com. "Nous avons toujours cru en lui. C'était positif pour lui, sinon je pense que chez Red Bull Racing il ne s'en serait jamais sorti."

"Max [Verstappen] a été parfait, ses manœuvres de dépassement étaient incroyables. Et Albon a été très bon également avant d'être poussé dehors. Donc cela démontre que notre programme fonctionne. Nous sommes très enthousiastes pour l'année prochaine."

Le responsable de Toro Rosso, Franz Tost, a pour sa part reconnu que Gasly avait subi un contrecoup suite à sa rétrogradation. "Ça n'a pas été facile pour lui cette saison, mais il est revenu. Je pense que Pierre, dès le début, s'est senti assez bien dans la voiture, et dans l'équipe bien entendu. Je me souviens que quand il est revenu, il est passé à mon bureau et a dit : 'C'est comme si c'était hier'. Nous nous connaissions, les ingénieurs le connaissaient, et ça a aidé. Et notre voiture, à ce stade, était facile à piloter."

Le dirigeant de l'écurie de Faenza a tenu à saluer l'approche intelligente de Gasly lors du GP du Brésil, et notamment vis-à-vis de la pression que lui mettait Kimi Räikkönen en début de course. "Je dois dire qu'il a réalisé une course fantastique. Concernant la gestion des pneus, il prenait vraiment soin de la voiture, surtout dans les virages sous accélération, pour ne pas surchauffer ses gommes. Il a toujours contrôlé la vitesse. Quand Kimi lui mettait la pression, il réagissait juste lors du tour suivant en étant un ou deux dixièmes plus rapide, et Kimi a reconnu qu'il était trop rapide, et l'écart s'est créé vers 3,4 s, 3,6 s, 4,0 s, 5,0 s, ce qui lui a donné suffisamment de marge pour tout contrôler."

