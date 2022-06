Marko se méfie toujours du "dangereux" potentiel de Mercedes

Mercedes accuse au termes des sept premiers Grands Prix de la saison 2022 un retard de 101 points sur Red Bull, qui figure en tête du classement constructeurs après quatre succès consécutifs. Chez les pilotes, l'écart entre le leader du championnat Max Verstappen et le mieux classé des pilotes de la marque à l'étoile, George Russell, est de 41 unités.

Toutefois, au sein de l'écurie autrichienne, on assure prendre très au sérieux la menace potentielle que pourrait constituer la structure allemande si elle parvenait à exploiter sur des phases plus longues tout le potentiel de la W13, notamment après l'introduction d'un package d'évolutions lors du GP d'Espagne. "Mercedes fait des tours incroyablement rapides en essais et aussi en course, à la fois avec [Lewis] Hamilton et Russell", a déclaré Marko à notre publication sœur Formel1.de.

"Pas continuellement, donc pour nous il est difficile d'interpréter d'où vient ce temps au tour. En écoutant attentivement les gens de Mercedes, je ne pense pas qu'ils le sachent non plus. Mais ce qui est dangereux, c'est que le potentiel semble être là. Et une fois que cela peut être utilisé sur une distance de course, alors ils seront aux avant-postes ou juste devant."

George Russell (Mercedes), devant Sergio Pérez (Red Bull) et Carlos Sainz (Ferrari) au GP d'Espagne

"Ce n'est pas du bluff", estime l'Autrichien quand la question de ces temps produits par Mercedes est posée. "Le bluff, c'était quand ils avaient cet avantage moteur bizarre et l'année dernière avec le moteur d'Hamilton ; là ils bluffaient beaucoup. Donc, je n'y crois pas."

"Et il est vraiment extrêmement difficile de comprendre pourquoi cette [voiture] est incroyablement rapide... ils sont les plus rapides du peloton à [un] moment, mais ça ne dure pas longtemps. Qu'est-ce qui change exactement en piste, pourquoi ne peuvent-ils pas piloter aussi rapidement de façon continue, c'est juste – Dieu merci – toujours le problème, je dirais."

Concernant le poids des F1, qui est l'une des préoccupations majeures de Red Bull depuis le début de la saison, Marko estime que Mercedes était à peu près au niveau de son équipe en la matière, soit au moins 5 kg au-dessus de la limite, tout en expliquant que Ferrari était en revanche en meilleure situation.

"Je pense que Ferrari est à peu près à la limite à ce niveau-là. Ce qui est positif, c'est qu'il y aura une réserve de quelques dixièmes lorsque nous atteindrons le poids minimum", a-t-il ajouté, tout en précisant que cela ne peut pas être fait "du jour au lendemain".

Avec Christian Nimmervoll