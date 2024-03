Marko : "Si Red Bull domine à Djeddah, alors on pourra être optimistes"

Max a dit après la course que ça s'était mieux passé que prévu...

Je suis d'accord. Après les essais, on pensait avoir un package très fort mais ensuite, le jeudi et le vendredi du Grand Prix, on a eu des difficultés. Le vent s'est calmé [dimanche] et ça nous a beaucoup aidés. En course, les points forts de notre voiture, la gestion des pneus et tout le reste, ont été mis en évidence, et Max était sur sa planète comme d'habitude.

Les conditions ont-elles été le facteur principal, ou cela vient-il du fait que la Red Bull est toujours meilleure en course qu'en qualifications ?

Notre voiture est plus forte en course, mais on n'a pas trouvé l'équilibre que l'on voulait jeudi et vendredi. Le vent a été le principal facteur, mais aussi les températures de piste très basses : ce sont des températures que l'on n'avait jamais rencontrées depuis toutes ces années que l'on vient à Bahreïn. Mais on s'est adaptés en modifiant légèrement les réglages et ça a très bien fonctionné.

On dit que Bahreïn est un circuit unique avec son tarmac abrasif. Qu'est-ce que cela sous-entend pour les Grands prix à venir ? Certains pensent que Max gagnera les 24 courses cette année...

Ce serait chouette, mais on a montré que l'on ne pouvait pas le faire l'an dernier. On en est encore loin pour le moment, et remporter les deux championnats reste notre principal objectif. On prend les choses étape par étape. Djeddah est un circuit complètement différent, avec des virages très rapides, donc si l'on domine là-bas comme on l'a fait ici, alors on pourra être optimistes pour la suite.

Vous avez dit que changer de concept était toujours un risque. Après ces deux semaines, l'essentiel est que tout fonctionne comme prévu dans le simulateur et en soufflerie ?

Oui, et en réalité, le refroidissement peut être un problème avec ce nouveau concept. Mais on n'a eu aucun problème, même lorsque Checo [Pérez] était coincé dans le trafic pendant un petit moment. Donc on peut le dire maintenant : oui, notre concept fonctionne.

Paul Monaghan, ingénieur en chef, a dit que Red Bull avait changé de concept pour avoir plus d'options de développement. Qu'est-ce qu'il faut en attendre ?

Quand on a un nouveau concept, alors évidemment les paliers que l'on franchit avec les évolutions peuvent être plus importants que la normale. J'espère donc que Paul Monaghan a raison !

Ne pas se faire détruire par Max est déjà une grande réussite.

Un mot sur Checo : a-t-il fait ce que vous attendiez de lui, notamment pour prolonger son contrat ?

Oui, c'était une très bonne course pour lui. Il ne faut pas oublier qu'il est resté coincé derrière les Mercedes et les Ferrari pendant un moment. Une fois qu'il a eu le champ libre, il a signé des chronos compétitifs. Il a Max comme coéquipier, donc ne pas se faire détruire par Max est déjà une grande réussite.

Êtes-vous surpris que la concurrence ne semble pas avoir autant progressé par rapport à l'an dernier ?

Je pense que les autres écuries ont fait un pas en avant, et je dois dire que l'écart entre Mercedes, Ferrari, Aston Martin et McLaren est bien plus serré que l'an dernier. L'un d'entre eux est un peu meilleur en qualifications, l'autre est un peu meilleur en configuration de course. L'un est meilleur avec les pneus tendres, et l'autre avec les pneus durs. Si Max n'avait pas été là, la course aurait été intéressante.

Un mot sur l'équipe VCARB, où l'on a entendu que Yuki Tsunoda était contrarié par les consignes d'équipe...

Si l'on observe les choses avec logique, on peut dire que Ricciardo était en pneus tendres et Yuki en pneus durs. Donc les chances de Ricciardo de dépasser Magnussen étaient plus grandes. Je dirais qu'il était logique de demander un échange de positions.

On a beaucoup parlé de la deuxième écurie Red Bull mais elle n'a finalement marqué aucun point. Est-ce que vous en attendiez plus ?

En qualifications, ils étaient 11e et 14e, donc c'est une bonne progression. En course, on espérait qu'ils marquent quelques points, mais si les cinq équipes de devant n'ont pas de problème, ce sera vraiment difficile pour toutes les autres d'entrer dans le top 10 cette année. Ils ont fait une performance solide, mais entrer dans les points est vraiment difficile cette année. Ils doivent progresser davantage pour y parvenir.