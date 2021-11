Pour Marko, Red Bull est favori en course

Les qualifications du Grand Prix de São Paulo n'ont pas été favorables à Red Bull. Équipé d'un moteur neuf, Lewis Hamilton a largement dominé les trois phases de cette séance, jouissant toujours de trois ou quatre dixièmes d'avance sur la concurrence. Les Red Bull de Max Verstappen et de Sergio Pérez ne s'élanceront que deuxième et quatrième lors des Qualifs Sprint, mais Helmut Marko pense que l'écart de performance entre les deux monoplaces est moindre en réalité et s'attend à ce qu'il s'inverse en course.

"Hamilton a été incroyablement fort, Max n'a pas fait un tour optimal, donc le vrai écart est de deux dixièmes", estime le conseiller sportif de Red Bull sur Sky Allemagne. "Cependant, c'est suffisamment grand sur un tel circuit avec un temps au tour court. D'habitude, notre rythme de course est meilleur qu'en qualifications, c'est notre espoir pour demain. Et ce sera aussi une question de pneus. Le medium va-t-il tenir quand on attaque à fond ?"

"Être en première ligne est satisfaisant en réalité, mais l'écart est quelque chose dont nous n'étions pas contents. Mais rien n'est encore perdu. Si nous pouvons finir comme ça, nous commencerons la course [de dimanche] en pole position. Nous ne pourrions rien attendre de plus tout de suite."

Sergio Pérez, qui a qualifié Lewis Hamilton d'"intouchable", est pour sa part déçu d'échouer au quatrième rang à un dixième de son coéquipier. "C'était un peu délicat, car en Q1 nous avons dû utiliser deux trains de pneus et il nous faut analyser un peu ça", déplore le Mexicain. "Nous étions en difficulté au début des qualifications. Je crois que la piste s'est rafraîchie un peu et nous n'avons pas vraiment bien analysé les conditions avant le dernier tour. Malheureusement, il nous manque plus ou moins un dixième pour être mieux placés, mais j'espère que nous ferons une bonne course sprint demain."

Helmut Marko est justement très optimiste pour les deux courses du week-end, à savoir les Qualifs Sprint ce samedi et le Grand Prix lui-même dimanche. "Nous n'avons pas trouvé les réglages optimaux. Soit l'avant surchauffait, soit c'était l'arrière. Ce n'était pas optimal de notre côté, mais avec le réservoir plein – enfin, la course sprint ne se fait pas avec le réservoir plein, mais avec plus de carburant – notre voiture est meilleure la plupart du temps."

L'Autrichien conclut, alors que ce dimanche après-midi devrait être environ cinq degrés plus chaud : "D'habitude, plus les températures sont hautes, mieux c'est pour nous. C'est aussi une lueur d'espoir : nous pouvons peut-être rester devant Hamilton avec les deux voitures dimanche."