Marko salue un Tsunoda "sensationnel" après les essais de Bahreïn

Yuki Tsunoda sera l'un des trois rookies qui connaîtront la semaine prochaine leur premier Grand Prix en Formule 1, à Bahreïn. Avant cela, le Japonais qui a terminé troisième de F2 l'an passé, a connu un programme de mise à niveau intense avec plusieurs séances de tests au volant de Toro Rosso d'au moins deux ans, avant de goûter à son premier roulage d'importance dans une voiture de l'année en cours lors des essais de Sakhir.

Outre la performance symbolique avec le deuxième temps absolu sur ces tests, même si son utilisation très personnelle du DRS a aidé, c'est l'impression d'ensemble dégagée par Tsunoda qui a marqué, ce dernier semblant déjà à l'aise dans le costume du titulaire en F1. La performance de l'équipe AlphaTauri et du pilote au numéro 22 n'a pas échappé à Helmut Marko. "Notre Yuki Tsunoda a 20 ans, et n'a été dans cette voiture qu'un jour et demi, mais il a livré une performance sensationnelle", a déclaré l'Autrichien dans une interview pour la chaîne de télé allemande RTL.

"Bien sûr, vous ne pouvez pas faire ça sans voiture. Mais je pense qu'AlphaTauri sera proche de l'avant du milieu de peloton, qui est très serré. Il y a Renault [Alpine], il y a Ferrari, aussi Aston Martin. Je pense que McLaren a un cran d'avance. Nous nous attendons à ce qu'il y ait une bataille âpre à ce niveau. En fonction de la piste, l'un ou l'autre sera devant. Mais encore une fois, Tsunoda a été sensationnel."

Marko a joué un rôle important dans l'ascension de Tsunoda vers la discipline reine et s'est lié d'affection avec celui qui est passé en trois ans de la F4 à la F1, disputant une saison seulement en F3 et en F2 avec le soutien de Honda. L'adaptation rapide, c'est bien une arme sur laquelle compte le jeune pilote.

"Il y a deux ans, pour la première fois, je suis venu en Europe, en Formule 3, et je suis allé sur la plupart des circuits pour la première fois", a déclaré Tsunoda. "Il n'y avait qu'une seule séance d'essais libres et vous étiez directement en qualifications. Il faut être performant en qualifications pour marquer de bons points dans chaque course."

"Au début de la saison en Formule 3, j'ai eu un peu de mal à me faire aux circuits. Mais cette situation difficile permet de mieux s'adapter. Surtout en Formule 2, cette expérience m'a été très utile. Ces deux années en Formule 2 et en Formule 3, l'adaptation à l'expérience de la voiture, sont déjà utiles pour la Formule 1, [et le seront] surtout en début de saison."

Avec Christian Nimmervoll