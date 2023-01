Marko et Verstappen craignent Mercedes pour 2023

Quinze victoires pour 146 points d'avance : sur le papier, Max Verstappen a outrageusement dominé la saison 2022 de Formule 1. La Scuderia Ferrari a un temps tenu la dragée haute à Red Bull avant que ses ambitions de titre ne s'effritent en raison de pépins techniques, d'erreurs stratégiques et de faute de pilotage. L'écurie Mercedes, huit fois Championne du monde en titre, a pour sa part mal négocié le virage du nouveau Règlement Technique mais avait pallié une partie de son retard en fin d'année.

Verstappen ne cache pas que "d'un côté", il aurait bien aimé que Ferrari lui donne un peu plus de fil à retordre. "Mais si l'on regarde comme les voitures étaient proches, c'est un peu surprenant que l'écart soit si grand", poursuit-il dans un entretien exclusif avec Motorsport.com. "Il n'y a pas eu beaucoup de week-ends où nous étions vraiment dominateurs. En fin de compte, je suis relativement content de la manière dont tout a tourné, surtout après la saison que j'ai connue [en 2021]. Ce n'est pas toujours bien d'avoir une telle bataille tous les ans. Et je pense vraiment que tout sera plus serré [en 2023]."

"Cette réglementation reste très jeune. Cela signifie que les nouvelles voitures seront bien mieux comprises. Avec le temps, toutes les écuries vont se rapprocher, comme toujours lorsque la réglementation reste la même pendant un moment. Mais de notre côté, Abu Dhabi a été un week-end vraiment positif, évidemment, et c'est encourageant pour [2023] également. Mais nous savons aussi devoir continuer à travailler dur et à essayer de trouver plus de performance cet hiver. Et il ne s'agit pas que de trouver plus de performance. Il s'agit aussi de comprendre, comprendre les pneus par exemple, parce qu'ils vont pas mal changer la saison prochaine. Bref, on verra comment on gère tout ça."

Helmut Marko et Max Verstappen sur le podium au Grand Prix des États-Unis

La domination de Red Bull en 2022 est en tout cas l'arbre qui cache la forêt d'une hiérarchie plus serrée qu'il n'y paraît, et Helmut Marko en est bien conscient. Lorsqu'il lui est demandé si Red Bull pourrait connaître une ère de suprématie comme celle de Mercedes à partir de 2014, le conseiller sportif de la marque au taureau se montre sceptique.

"Notre situation n'est certainement pas celle de Mercedes au début de l'ère hybride", assure Marko. "Nous n'avons pas une avance immense au niveau du moteur, c'est très différent. Mercedes avait au moins 50 ch de marge sur tous les autres, à l'époque. Et il ne faut pas oublier : 2022 était la première année sous cette nouvelle réglementation. Les autres équipes ont forcément vu ce que nous avons fait avec la voiture de cette année. Alors je pense que ce sera certainement plus serré la saison prochaine."

Et quant à savoir si Red Bull devrait craindre plutôt Mercedes ou Ferrari, l'Autrichien estime : "Je dirais que nous devrions avoir peur de Mercedes davantage. Principalement parce qu'ils ont l'avantage sur Ferrari en matière de stratégie et de fiabilité." La marque à l'étoile a tiré les leçons des erreurs commises dans la conception de la W13 et pourrait bien rebondir cette année. Verstappen, lui, n'en doute pas : "Oui, c'est sûr. Ils seront là."

Propos recueillis par Ronald Vording