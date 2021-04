Marko : Verstappen et Hamilton "sur une autre planète"

Sur le circuit de Sakhir, les fans de Formule 1 ont assisté il y a deux semaines à un spectacle qui pourrait être familier cette saison : une victoire se jouant entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Si le premier a été le plus rapide le samedi, c'est le second qui s'est imposé d'une courte tête face au "golden boy" de Red Bull, qui ne cesse d'impressionner.

L'an dernier, Helmut Marko avait même assuré que Verstappen était le pilote le plus rapide de la grille tandis que Hamilton était l'homme le plus complet. L'opinion du conseiller spécial de Red Bull a-t-elle changée au terme du Grand Prix de Bahreïn ? C'est la question qui lui a été posée par notre publication sœur en Allemagne, Formel1.de, dans le cadre d'une interview vidéo exclusive.

"La course montre clairement que [Verstappen et Hamilton] sont sur une autre planète", lance l'Autrichien. "Ce que Hamilton a de plus que Max, c'est une routine incroyable. Je ne sais pas combien de courses il a disputées, combien de victoires il a décrochées. Vous avez pu constater son excellent travail tactique [à Bahreïn], la façon dont il changeait de ligne et plus encore. C'était une course très difficile pour Max. Mais ils sont plus ou moins au même niveau. Un jour viendra où Max pourra aussi s'appuyer sur une expérience comme celle de Hamilton."

Auteur d'une stratégie d'arrêts décalée, Verstappen a quitté les stands pour la dernière fois avec plusieurs secondes de retard sur Hamilton. Mais avec des pneus en meilleur état que ceux de la Mercedes, le Néerlandais est parvenu à revenir sur les talons du septuple Champion du monde et à le dépasser au virage 4, par l'extérieur. Cependant, la manœuvre a été faite en dehors des limites de la piste, forçant le pilote Red Bull à ralentir pour rendre la première place.

Échaudé à la radio après avoir franchi la ligne d'arrivée, Verstappen a estimé qu'en ne rendant pas la position et en tentant de creuser l'écart, une pénalité de temps de cinq secondes lui aurait tout de même assuré la victoire. Marko n'est pas de cet avis et pense que la direction de course aurait lourdement pénalisé le pilote.

"[Verstappen] a refait son retard si rapidement et les pneus de Hamilton étaient très usés", poursuit le conseiller. "Mais cinq secondes [d'écart] n'auraient pas garanti une victoire. Nous étions convaincus que la pénalité, quelle qu'elle soit, aurait permis à Hamilton de gagner. Si [Verstappen] avait eu 5,8 secondes d'avance, nous aurions eu dix secondes [de pénalité]. Donc, rester devant ne nous aurait pas aidés."

Jos Verstappen, le père du pilote Red Bull, s'est montré très déçu de cette défaite à Bahreïn au micro de Ziggo Sport. L'ancien pilote Benetton et Arrows salue la bonne gestion de Mercedes concernant la stratégie mais donne rendez-vous à l'écurie allemande à Imola, théâtre de la prochaine manche du Championnat du monde.

"Je suis déçu", commente Verstappen. "Nous avions la voiture pour gagner. Tout simplement, Mercedes a très bien géré la stratégie à Bahreïn. Tout le monde pensait que Hamilton allait opter pour une stratégie à trois arrêts, nous aussi. Mais ce qui est bien cette année, c'est que nous pouvons nous battre pour la victoire dès la course suivante. Nous n'étions pas dans cette position ces dernières années. Nous ne dormons pas, nous travaillons dur et nous sommes prêts. Ce sera une année extrêmement passionnante, j'en suis sûr."

Propos recueillis par Christian Nimmervoll



