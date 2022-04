Le marsouinage a endommagé le plancher de Russell en EL1

Le marsouinage continue de poser des problèmes à Mercedes à Imola, avec un plancher endommagé pour George Russell et l'incapacité pour les pilotes des Flèches d'Argent de parcourir la ligne droite des stands sans lever le pied. Cependant, d'après le directeur d'équipe Toto Wolff, c'est la mise en température des pneus qui explique le gouffre séparant l'écurie de Ferrari en Essais Libres 1.

Le marsouinage était particulièrement visible chez Russell à l'approche de Tamburello, des étincelles s'échappant chaque fois que la monoplace touchait le sol, et après la séance, Toto Wolff a révélé à Sky Sports F1 : "George rebondissait tellement qu'il a cassé le renfort du plancher." Il a ajouté : "On ne peut pas rouler [dans la ligne droite des stands] : il faut lever le pied dans cette ligne droite."

Mercedes a installé ces renforts sur la W13 pour la première fois à la fin des essais de Barcelone, avec le meilleur temps à la clé, avant de lancer un design complètement différent pour le second test à Bahreïn. Les performances ne sont plus au rendez-vous, mais en Espagne, ces pièces n'étaient pas encore autorisées par la réglementation. La FIA l'a fait par la suite afin de minimiser le marsouinage, ces renforts permettant de rigidifier le plancher.

Au sujet du marsouinage connu par Russell et son coéquipier Lewis Hamilton à Imola, qui leur a également fait perdre du temps sur les autres circuits visités par la F1 jusqu'à présent en 2022, Wolff a indiqué : "Ils sont entraînés – je n'ai jamais connu de tels rebonds dans ma vie. Mais ce n'est clairement pas conduisible."

Les deux Mercedes étaient en difficulté lors de la seule séance d'essais libres précédant les qualifications

La Scuderia Ferrari, bien que menant le championnat, connaît également un marsouinage conséquent depuis les tout premiers tours de roue de sa F1-75, mais contrairement à Mercedes, ne perd pas en performance à cause de changements de réglages et semble supporter ces rebonds sans souci, bien qu'ils soient parfois impressionnants à un point risible.

"Leur marsouinage a l'air un petit peu différent du nôtre", a analysé Wolff. "Notre fréquence a l'air plus élevée, et la principale différence est que quand ils freinent, leur voiture se stabilise – pas la nôtre."

Russell a conclu les EL1 dixième à près de cinq secondes de la référence établie par Charles Leclerc, tandis que Hamilton était 18e à sept secondes. D'après Wolff, ce gouffre est globalement dû à la mise en température des pneus. "Les Ferrari ont semblé trouver la clé ; pour tous les autres, ça part dans tous les sens. Le feedback que nous recevons de Lewis et George est qu'il n'y a littéralement aucune adhérence et que les pneus semblent en être responsables."

"Quand on trouve la clé de ce problème, on fait un bond en avant, et où est-ce que ça se terminera, je ne le sais pas. Je pense qu'il y aura de gros écarts de performance et que l'on pourrait voir une écurie [loin derrière en qualifications]. Nous étions à cinq secondes, ce n'est pas à cause de la voiture ni du pilote."

Quant à l'écart entre les Mercedes en EL1, où Hamilton en particulier manquait d'adhérence en intermédiaires, Wolff a fait savoir que les réglages des deux monoplaces étaient similaires en dehors d'une "petite différence sur l'aileron arrière" et de "pressions des pneus différentes".