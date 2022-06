Marsouinage : Gasly croit à une incidence minime sur la performance

À la veille des premiers essais libres du Grand Prix du Canada, la FIA a publié jeudi une Directive Technique visant à contenir le phénomène de marsouinage en Formule 1, au nom de la sécurité des pilotes. Ces derniers ont été nombreux à manifester des inquiétudes ces dernières semaines, plus particulièrement après le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Après avoir récolté des données, le législateur devrait imposer une valeur maximale à ne pas dépasser en matière d'oscillation verticale des monoplaces, ce qui forcera les écuries concernées à adapter leurs réglages.

Le week-end dernier, Pierre Gasly a lui aussi soulevé la problématique de l'état de santé des pilotes, précisant qu'il acceptait lui-même les compromis de son équipe pour rester performant malgré l'inconfort provoqué par le marsouinage. Le Français se félicite aujourd'hui de l'intervention de la FIA dans ce dossier.

"Vous ne pouvez même pas vous rendre compte comment c'est en regardant du bord de piste ou avec les caméras embarquées", rappelle-t-il dans le paddock de Montréal. "Je suis simplement satisfait qu'ils aient compris que c'était un sujet sérieux pour nous tous. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre parce que nous pouvons le faire, nous ne sommes pas comme ça. Nous aimons tous la F1 telle qu'elle est. Nous essayons tous de la rendre meilleure, de la faire progresser. C'est juste une préoccupation pour notre santé, avant même de faire un lien quelconque avec la performance, en la mettant de côté."

A priori, les premières mesures introduites par la FIA devraient surtout affecter les écuries qui souffrent le plus de marsouinage en les contraignant à compromettre la performance pour respecter la future valeur de tolérance. Cependant, Pierre Gasly estime que l'incidence "va être minime" sur la hiérarchie. "Il y a des choses qui pourraient être modifiées et n'affecteraient qu'une très, très petite part de la performance sur la voiture de tout le monde", avance-t-il.

Les essais libres à Montréal vont permettre de réunir des données plus précises sur le marsouinage de chaque monoplace et un travail avec les écuries aura lieu pour que la FIA établisse la valeur limite. "Il existe une solution : il suffit de relever la hauteur de caisse", souligne Günther Steiner. "Mais dans ce cas on ralentit, et qui veut ralentir ?".

Le directeur de Haas F1 est encore un peu perplexe et peu informé devant la manière dont ce processus va se mettre en place. "Je pense que l'objectif est de trouver un moyen de rendre la situation moins dangereuse sans changer la réglementation, de trouver la limite de quelque chose, en disant si l'on est au-dessus de ce seuil… Mais je ne sais pas quelle pénalité on pourrait donner. Je n'en ai aucune idée et je ne me suis pas penché sur la question. On verra dans ces prochains jours."