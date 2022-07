Masi : "Un plaisir et un honneur" d'avoir travaillé pour la FIA

Son départ était attendu, il a été confirmé ce mardi dans un court communiqué : Michael Masi ne fait plus partie de la Fédération internationale de l'automobile. L'ancien directeur de course F1 a occupé son poste pendant trois saisons, du Grand Prix d'Australie 2019 au Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, qui a sacré Max Verstappen dans le dernier tour.

Cette course au dénouement très controversé a mené à une enquête de la FIA, les conclusions évoquant des erreurs commises par Masi. L'Australien a perdu ses responsabilités d'arbitre des courses après cela mais est resté un employé de la fédération jusqu'à l'annonce de son départ.

Dans un communiqué transmis à Motorsport.com, Masi s'est expliqué : "Ça a été un plaisir et un honneur de représenter la FIA en tant que directeur sportif de la monoplace et directeur de course et délégué à la sécurité de la F1 depuis le décès inattendu et tragique de Charlie [Whiting] à Melbourne, en 2019. Après avoir travaillé sur différents projets partout dans le monde avec la fédération et ses clubs membres pendant plus d'une décennie avant ma nomination, j'ai décidé aujourd'hui de quitter l'organisation et de retourner en Australie pour être plus proche de ma famille et de mes amis."

"Je suis fier d'avoir travaillé en partenariat pendant de nombreuses années avec les différents clubs membres de la FIA, le groupe Formule 1, les concurrents, les promoteurs et gestionnaires des circuits, mes collègues et mon équipe en interne à la FIA. Je chérirai toujours ces relations et amitiés de toute une vie qui se sont créées tout au long de mon parcours jusqu'à aujourd'hui."

En remerciant Whiting de lui avoir donné l'opportunité d'être directeur de course adjoint en F1, Masi a souligné que sa promotion au poste principal avait eu lieu plus tôt que prévu : "En particulier, je suis éternellement reconnaissant envers Herbie Blash et le regretté Charlie Whiting pour m'avoir identifié comme un futur successeur en 2018. J'étais enthousiaste à l'idée d'observer et d'apprendre ce rôle pendant de nombreuses années, avant le choc de son décès."

"Je transmets également mes sincères remerciements pour le soutien et les conseils apportés pendant mon mandat par l'ancien président de la FIA Jean Todt, Stefano Domenicali, et mon équipe dévouée [du département] monoplace de la FIA. J'étends ma reconnaissance aux dizaines de milliers de bénévoles et d'officiels dévoués qui permettent au sport automobile d'être pratiqué chaque jour dans le monde entier, car la sécurité des concurrents et des officiels est toujours restée ma priorité absolue."

"Je remercie le président la FIA, Mohammed Ben Sulayem, et son équipe présidentielle pour leur soutien personnel dès leur nomination et je leur souhaite le meilleur pour l'avenir. Le soutien personnel de ma famille, de mes amis et de mes collègues durant cette aventure et en particulier dans les derniers mois n'a été que très important. C'est quelque chose que je chérirai pour toujours."

Il est entendu que Masi n'a pas encore décidé de la suite à donner à sa carrière.