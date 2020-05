Massa : Ferrari n'a "jamais eu l'équipe pour gagner" depuis 2008

Sebastian Vettel n'a pas encore disputé la saison 2020, sa sixième avec Ferrari, mais il est déjà acté que ce sera la dernière. Qui sait si l'Allemand parviendra à jouer le titre mondial lors de cette ultime campagne en rouge ? Toujours est-il que son parcours avec la Scuderia est pour le moment considéré par beaucoup comme un échec, faute d'avoir décroché le titre mondial. Auréolé de quatre couronnes avec Red Bull Racing, Vettel n'a pas réussi à accomplir son objectif, comme Fernando Alonso avant lui, notamment. Aux yeux de Felipe Massa, membre à jamais de la famille du Cheval cabré, il s'agit pour lui d'une preuve sans appel : avant de parler d'échec de Vettel, il faut parler d'échec de l'écurie italienne.

"On ne peut pas oublier que la dernière fois que Ferrari a gagné le titre, c'était en 2008", rappelle le pilote brésilien au micro de Sky Sports, faisant allusion au championnat des constructeurs remporté cette année-là. "Il est vrai que plusieurs bons pilotes sont passés dans l'équipe et n'ont pas réussi à gagner. Cela comprend l'après 2008 et j'étais là, nous n'avons jamais vraiment eu la voiture ou l'équipe pour gagner. Fernando [Alonso] a vraiment fait un travail incroyable en 2010. Il était vraiment à la limite pour se battre pour le titre. Mais franchement, peut-être que la voiture n'était pas capable de gagner cette année-là. Selon moi, il a fait un travail incroyable. Tous les pilotes qui sont passés, Sebastian, Kimi [Räikkönen], n'ont pas pu gagner car l'équipe n'était pas totalement parfaite. Ce n'est donc pas seulement lié à Sebastian. Il a fait de nombreuses courses formidables, il a gagné de nombreuses courses ou s'est battu pour, et il était toujours devant son coéquipier, y compris un bon coéquipier et un champion comme Kimi."

Felipe Massa ne le nie pas, l'arrivée de Charles Leclerc et son ascension fulgurante ont vraisemblablement accéléré la perdition de Vettel ainsi que le choix commun annoncé il y a deux semaines de ne pas aller plus loin dans l'aventure. "Les choses ont peut-être un peu changé l'an dernier", admet-il. "On ne peut vraiment pas oublier ce qu'a fait Charles. C'est un pilote que j'observe depuis le karting et il a démontré un gros talent, il peut être champion ou être un pilote peu importe où il court. Sebastian a eu une certaine pression en interne, qui a aussi [conduit] Ferrari à prendre des décisions différentes. Pour rester dans l'équipe, il doit être sûr à 100% qu'il veut y rester, et l'équipe aussi. Il arrive un moment où ils tentent de prendre une direction différente."

Massa ne serait pas surpris par une retraite de Vettel

La question qui est sur toutes les lèvres désormais concerne l'avenir du quadruple Champion du monde, que beaucoup imaginent vers la retraite. À moins d'un défi suffisamment convaincant, Felipe Massa mise également sur ce scénario : "Savoir s'il restera ou non en Formule 1, c'est une autre question. Sebastian est quelqu'un qui est toujours très concentré sur ce qu'il veut. Je ne serais pas surpris s'il décidait d'arrêter. Dans sa situation, pour rester il faut qu'il trouve une équipe qui lui donne une opportunité ou qu'il y ait des discussions qui lui fassent se dire : 'OK, c'est bien de rester'. Autrement, je ne suis pas certain qu'il reste."

Dès 2021, Vettel laissera sa place à Carlos Sainz, transfuge de McLaren qui a rapidement enfilé le costume de favori pour ce baquet alors qu'il était souvent considéré comme l'outsider. "Ce que je peux dire, c'est que je m'attendais aussi à ce que Ricciardo soit peut-être un pilote Ferrari, car tout le monde pensait que ce serait lui", concède Felipe Massa. "Mais nous devons respecter la décision de Mattia [Binotto] et de l'équipe d'avoir pris Carlos. Carlos a montré qu'il avait le talent. Pour sa première année en Formule 1, si vous vous souvenez bien et repensez à tous ses Grands Prix, je crois que Verstappen et lui étaient très proches. Il a vraiment montré qu'il avait la vitesse. Il a le talent et il travaille énormément. C'est un gros travailleur pour lui mais pour l'équipe aussi. Il a beaucoup évolué l'an dernier et il a fait une année fantastique chez McLaren. Il a de l'expérience et la capacité de donner à l'équipe ce qu'elle veut."