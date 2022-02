Massa et Glock vont courir ensemble à Interlagos !

Lors de la manche finale de la saison 2008 de F1, Felipe Massa avait franchi la ligne d'arrivée en tête, virtuellement Champion du monde pour Ferrari, mais quelques secondes plus tard, Lewis Hamilton avait dépassé un Timo Glock en délicatesse en pneus slicks sur piste humide pour s'emparer de la cinquième place qui allait lui garantir son premier titre.

Depuis cet épisode, Glock s'est vu reprocher cette situation par une partie des fans de F1. Dans un documentaire réalisé en fin d'année 2021 par Sky Sports, les deux hommes ont enfin discuté, 13 ans plus tard, de ce jour-là, Massa expliquant qu'il n'avait jamais pensé à un seul instant que l'Allemand avait pu volontairement influencer la course au titre en sa défaveur.

Cela a été souligné encore plus lorsqu'ils ont regardé ensemble une vidéo embarquée dans la Toyota montrant à quel point Glock luttait pour garder sa voiture sur la piste. Ce dernier a d'ailleurs révélé que les préparatifs de la cérémonie du podium avaient de fait conduit au blocage de la voie des stands et qu'on lui avait demandé par radio de rester en piste malgré les conditions.

Massa n'avait jamais vu la vidéo embarquée auparavant, et Glock a déclaré qu'il n'était pas du tout conscient en fin de course qu'il avait joué un rôle dans l'issue du championnat, mais qu'"il y a toujours des gens qui pensent [qu'il l'a] fait exprès" et que ses parents ont reçu des lettres de menaces à leur domicile.

Massa a déclaré : "Je n'ai jamais rien eu contre Timo, je n'ai jamais pensé qu'il aurait fait quelque chose contre moi intentionnellement. Toute personne qui comprend le sport automobile sait qu'il n'avait rien à faire dans ces conditions."

Après une accolade lors de leur interview, Massa a décidé de porter leur nouvelle amitié à un autre niveau en invitant Glock à être son partenaire lors d'une course à Interlagos, qui est la traditionnelle manche d'ouverture de saison des Stock Car Pro Series brésiliennes. Ils partageront la Chevrolet Cruze #19 de l'équipe Lubrax Podium.

"J'ai eu cette idée à la fin de l'année dernière, après notre rencontre au GP du Brésil", a déclaré Massa. "Je l'ai partagée avec mes sponsors, qui ont rapidement accepté. Outre ce que cela signifie de former une équipe avec Timo dans tout le contexte du sport automobile, il est clair que nous recherchons également un résultat positif. Je suis déjà en contact direct avec lui, je lui transmets toutes les informations possibles."

Cette course sera notamment à suivre sur Motorsport TV à partir de 17h55 dimanche prochain.

L'invitation de Massa a été également rapidement acceptée par Glock : "Je suis très heureux de pouvoir aller à São Paulo et d'être le partenaire de Felipe en Stock Car. Ce sera excitant et un week-end très spécial pour moi. Je suis le championnat de Stock Car. Vous pouvez voir que c'est une voiture difficile à piloter, mais Felipe m'a déjà envoyé quelques images de la caméra embarquée, pour que je puisse comprendre la voiture. Ce sera très amusant, car le championnat compte de grands noms et de nombreux pilotes rapides. J'espère pouvoir aller vite moi aussi."